「精壯版龍貓」登場　胡瓏貿狂瘦10公斤霸氣回歸中華男籃

▲胡瓏貿以更精壯體態回歸中華男籃。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

據了解，從本賽季開打至今瘦了至少10公斤，當今台灣籃壇第一大前鋒「龍貓」胡瓏貿此次再度回歸中華男籃效力，要為2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽主場對上關島、泰國全力備戰，拚下亞洲盃男籃正賽門票。胡瓏貿表示，「我一直都有意願為中華隊效力，對上關島我應該會負責防守歸化球員威斯利（Tai Wesley）重點就是把對手幾名主力得分點有效限制。」

中華男籃將在主場北市大天母體育館，以地主之姿迎戰關島及泰國，3隊爭取分組兩張亞洲盃正賽門票，其中身為地主的中華男籃享有「打一休一」賽程優勢，對於爭取亞洲盃門票是一大利多。

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上一階段因為傷勢未能進入中華隊，胡瓏貿幽默表示，「上階段我沒打就贏菲律賓，誰是戰犯很明顯，這次是要拜託這些年輕球員帶著我來打球。」

本季身材變得更加精壯，據了解胡瓏貿開季至今又瘦身至少10公斤之多，明天交手關島之戰，預計也將扛起防守對方歸化大將，現年39歲的歸化球員威斯利。

胡瓏貿強調，「防守永遠不會失常！關島的幾個主要得分點很明確，我們就是要發揮速度與體力優勢，跑起來也抓住對手弱點來打，只要能夠有效掌握籃板，我認為我們能夠展現出優勢。」

▲胡瓏貿明天對上關島之戰，預計將扛起防守對方歸化球員重任。（圖／記者林敬旻攝）