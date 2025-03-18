運動雲

>

「精壯版龍貓」登場　胡瓏貿狂瘦10公斤霸氣回歸中華男籃

▲中華男籃胡瓏貿練球。（圖／記者林敬旻攝）

▲胡瓏貿以更精壯體態回歸中華男籃。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

據了解，從本賽季開打至今瘦了至少10公斤，當今台灣籃壇第一大前鋒「龍貓」胡瓏貿此次再度回歸中華男籃效力，要為2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽主場對上關島、泰國全力備戰，拚下亞洲盃男籃正賽門票。胡瓏貿表示，「我一直都有意願為中華隊效力，對上關島我應該會負責防守歸化球員威斯利（Tai Wesley）重點就是把對手幾名主力得分點有效限制。」

中華男籃將在主場北市大天母體育館，以地主之姿迎戰關島及泰國，3隊爭取分組兩張亞洲盃正賽門票，其中身為地主的中華男籃享有「打一休一」賽程優勢，對於爭取亞洲盃門票是一大利多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上一階段因為傷勢未能進入中華隊，胡瓏貿幽默表示，「上階段我沒打就贏菲律賓，誰是戰犯很明顯，這次是要拜託這些年輕球員帶著我來打球。」

本季身材變得更加精壯，據了解胡瓏貿開季至今又瘦身至少10公斤之多，明天交手關島之戰，預計也將扛起防守對方歸化大將，現年39歲的歸化球員威斯利。

胡瓏貿強調，「防守永遠不會失常！關島的幾個主要得分點很明確，我們就是要發揮速度與體力優勢，跑起來也抓住對手弱點來打，只要能夠有效掌握籃板，我認為我們能夠展現出優勢。」

▲中華男籃胡瓏貿練球。（圖／記者林敬旻攝）

▲胡瓏貿明天對上關島之戰，預計將扛起防守對方歸化球員重任。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 胡瓏貿中華隊中華男籃龍貓亞洲盃資格賽第二輪附加賽關島台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「台灣隊長」重返中華男籃　陳盈駿高標準自評傷癒恢復5成

「台灣隊長」重返中華男籃　陳盈駿高標準自評傷癒恢復5成

劉錚踩到裁判扭傷　返台緊急治療喊話為中華男籃拚了

劉錚踩到裁判扭傷　返台緊急治療喊話為中華男籃拚了

中華男籃世界排名又上升4名　FIBA：重返榮耀只差關鍵兩勝

中華男籃世界排名又上升4名　FIBA：重返榮耀只差關鍵兩勝

快訊／預告高錦瑋暑假「關機全休」　顏行書喊話：盼他調養生息

快訊／預告高錦瑋暑假「關機全休」　顏行書喊話：盼他調養生息

又是提前報銷！　簽70億美金巨約的七六人喬治本季將正式關機

又是提前報銷！　簽70億美金巨約的七六人喬治本季將正式關機

奇招！獨行俠將王牌長人下放發展聯盟　「一眉」戴維斯拚本季復出

奇招！獨行俠將王牌長人下放發展聯盟　「一眉」戴維斯拚本季復出

中華隊徵召「打不打」　職籃球團面對國家榮譽、戰績陷兩難

中華隊徵召「打不打」　職籃球團面對國家榮譽、戰績陷兩難

快訊／大逆轉！高錦瑋堅持要打中華隊　顏行書：尊重球員意願

快訊／大逆轉！高錦瑋堅持要打中華隊　顏行書：尊重球員意願

灰狼強勢8連勝！　「蟻人」艾德華茲飆41分劍指季後賽

灰狼強勢8連勝！　「蟻人」艾德華茲飆41分劍指季後賽

雙女神來了！李素泳、朴恩惠正式加盟Taishin Wonders

雙女神來了！李素泳、朴恩惠正式加盟Taishin Wonders

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

熱門新聞

快訊／大逆轉！高錦瑋堅持要打中華隊　顏行書：尊重球員意願

西武佐藤因「睡過頭」遭下放三軍 過去不當行為再度被翻出

雙女神來了！李素泳、朴恩惠正式加盟Taishin Wonders

道奇強打確定打不了東京開幕戰！　貝茲恐提前回美國

王建民進總統府「搜集滿多總統」　陳俊秀笑喊：明年再來吃滷肉飯

韓華鷹新主場斥資47億亮相　前悍將洋投登板直呼：很漂亮

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大逆轉！　高錦瑋堅持要打中華隊

2他睡過頭下三軍 昔不當行為被翻出

3李素泳、朴恩惠　正式加盟台籃啦啦隊

4道奇強打確定打不了東京開幕戰！

5王建民進總統府「搜集滿多總統」　

最新新聞

1高錦瑋堅持打中華隊　林信寬不意外

2普伊格喊話英雄隊：有我在不會墊底

3新庄剛志大讚古林：大聯盟球探嚇壞

46人帶傷為中華隊奮戰　張承中好感動

5新庄剛志發文讚揚古林：讓你先發！

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366