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「台灣隊長」重返中華男籃　陳盈駿高標準自評傷癒恢復5成

▲中華男籃陳盈駿練球。（圖／記者林敬旻攝）

▲「台灣隊長」陳盈駿重返中華男籃，全力備戰明日的亞洲盃資格賽第二輪附加賽。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

「台灣隊長」陳盈駿回來了！18日中華男籃終於迎接「CBA旅外三俠」劉錚、陳盈駿、林庭謙回歸，為明日對上關島的2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽進行最終備戰。其中包括陳盈駿、胡瓏貿兩員大將此次都回歸國家隊，為中華隊爭取亞洲盃正賽門票努力。陳盈駿表示，「按照我自己的高標準，目前傷勢大概恢復5成，體能狀態還要再調整。」

先前因為在中國CBA聯賽腳踝大扭，導致缺席亞洲盃資格賽第3階段，中華男籃當家主控「台灣隊長」陳盈駿此次終於回歸，要為中華隊拚下關鍵亞洲盃正賽門票榮耀。

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陳盈駿表示，「雖然今天大家才到齊，但我們先前都熟悉圖齊教練的戰術體系，用防守帶動進攻，團隊的默契絕對沒問題。」

陳盈駿也說，「上個階段打敗菲律賓那場球賽我有看，真的非常振奮，雖然腳傷還恢復到非常好的狀態，但還是希望為中華男籃盡一份心力，希望幫助台灣籃球挺進下一個階段。」

談到自己的腳傷狀況，向來要求完美的陳盈駿笑說，「以我自己的高標準，大概只恢復了5成，因為我復出其實只練了2至3天就開始比賽，原本以為傷勢只需要兩到三周就能痊癒，沒想到拖了這麼久，韌帶的傷勢其實比完賽都還會有反應，只能透過比賽來不斷找到感覺，包括心肺能力的恢復都還要再強化。」

▲中華男籃陳盈駿練球。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳盈駿自評腳踝傷勢僅恢復到5成。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 陳盈駿中華男籃中華隊台灣隊長亞洲盃資格賽第二輪附加賽

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