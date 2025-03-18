中華男籃世界排名又上升4名　FIBA：重返榮耀只差關鍵兩勝

▲中華男籃被FIBA看好能夠重返亞洲盃正賽。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃近期在國際賽打出佳作，目前世界排名持續又上升4名，來到世界第75位（亞洲第14位）。FIBA日前甚至撰文指出，中華男籃要重返榮耀，證明自己是亞洲頂尖隊伍，只差關鍵兩勝，只要能在此次2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽取得亞洲盃正賽門票，就能證明自身實力仍在亞洲菁英級別。

中華男籃過去已經連續18度參與亞洲盃，累積更高達25次出賽，包含1989年在前身「亞錦賽」拿下銅牌，2013年更靠著男籃「黃金世代」寫下首度擊敗中國男籃紀錄，光榮重返亞錦賽4強。

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雖然近年中華男籃在國際賽面臨困境，但近期在新任總教練圖齊領軍下，本屆亞洲盃資格賽第2階段，先在主場擊敗香港，接著客場與強敵紐西蘭一路鏖戰至末節才敗下陣來。

上階段亞洲盃男籃資格賽第3階段，中華隊更是在主場睽違9年擊敗強敵菲律賓，接著又在客場拿下香港，收下久違國際賽2連勝，也讓世界排名再度上升4位，來到75名。

FIBA日前撰文分析中華男籃願景，強調目前對於中華隊來說，縮小與亞洲列強差距將是重要目標，而此次在「外卡賽」只要拿下兩勝擊敗關島、泰國，進軍亞洲盃正賽16強行列，就能證明自己仍屬於亞洲最佳隊伍等級。

此次外卡賽擁有「打一休一」的賽程及主場優勢，FIBA也直言，「對於中華男籃的最終考驗，其實就在家門口，雖然主場優勢不能保持一切，但機會就在眼前，中華隊必須在自家主場抓住屬於團隊應得的目標。」

中華男籃此次在2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽將在自家主場北市大天母體育館出擊，19日晚間7點交手關島、21日晚間7點則碰頭泰國，3隊將爭取分組的兩張亞洲盃正賽門票。

▲中華男籃總教練圖齊，要率隊延續打進亞洲盃正賽傳統。（圖／記者黃克翔攝）