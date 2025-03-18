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又是提前報銷！　簽70億美金巨約的七六人喬治本季將正式關機

▲▼七六人喬治；勇士小將穆迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人花大錢簽下的明星搖擺人喬治，傳出將因傷勢本季提前關機。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

去年休賽季大手筆以4年2.12億美金，折合台幣超過70.5億天價網羅全能球星喬治（Paul George），不料對於費城七六人來說，這筆簽約在本賽季開打後，可說是徹底「血本無歸」，喬治不僅個人表現寫下近年來新低，且根據《ESPN》報導，他將接受左內收肌以及左膝的注射治療，本季恐提前報銷「關機」。

本季賽七六人流年不利，開季明星3巨頭其中兩人，包括王牌「大帝」恩比德（Joel Embiid）以及喬治都輪流掛傷號，隨後就連唯一撐場的主控馬克西（Tyrese Maxey）也開始出現傷勢問題，球隊戰績更是一路下探，目前僅排名東區第12位，要力拚附加賽機會也十分渺茫。

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喬治近期飽受腹股溝及膝蓋傷勢困擾，加上手指在本季也出現傷勢，因此不斷尋求專業醫療協助，希望能夠找到與傷勢共存方式。

根據《ESPN》報導，喬治在2月的明星賽前，曾連續5場比賽接受止痛針注射才能夠出賽，整體健康狀態堪慮，但如今喬治可能缺席長達6周時間，也確定剩餘賽季將提前報銷。

喬治本季至今僅出賽41場，「耐戰性」成為最大考驗，近6季已經有5次單季出賽數少於60場，本季場均僅能攻下16.2分，更是自2014-15賽季以來新低，另外還有5.3籃板、4.1助攻表現。

關鍵字： 喬治NBA七六人Paul George

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