運動雲

>

斯巴達障礙跑高雄站　領航猿「卡總」也參賽

▲斯巴達障礙跑Spartan Race高雄站，PLG職籃領航猿總教練卡米諾斯也參賽。（圖／斯巴達障礙跑提供）

▲斯巴達障礙跑Spartan Race高雄站，PLG職籃領航猿總教練卡米諾斯也參賽。（圖／斯巴達障礙跑提供）

記者杜奕君／綜合報導

今年首場斯巴達障礙跑Spartan Race高雄站，16日在高雄師大燕巢校區進行第二天熱戰，共進行10K Super超級賽和5K Sprint衝刺賽兩項賽事，最激烈的10K超級賽精英組賽事中，男、女總排第一都跟前一天21KBeast超獸賽一樣，分別由日本菅田崚馬、台南素人選手王評南再拿下男、女總排第一。PLG職籃桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯(Iurgi Caminos)也特別參賽，成為另類焦點。

此次賽事最激烈當屬10K超級賽精英組對決，10K賽道共有25道關卡，總計有來自日本、韓國、香港、菲律賓、巴西、德國和英國等10多國精英選手參賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲斯巴達障礙跑Spartan Race高雄站，PLG職籃領航猿總教練卡米諾斯也參賽。（圖／斯巴達障礙跑提供）

▲卡總帥氣現身斯巴達障礙跑Spartan Race高雄站，吸引不少球迷目光。（圖／斯巴達障礙跑提供）

台將「紅髮戰士」孫育彬、「耶穌」蔡榮峻都參賽；女子組最可惜是台灣第一戰將「美女警花」謝伯韶因前一晚沒睡好擔心受傷而棄賽，讓前一天封后的口譯員素人王評南更添希望。

台將「紅髮戰士」孫育彬因賽前訓練背部拉傷完全出不了力下，換成由「耶穌」蔡榮峻和在飛行學校服役的邱獻中並駕齊驅，最終邱獻中靠著最後5公尺衝刺，最終以1小時06分10秒蟬連台灣第一、男子總排第7。

邱獻中過去唸陸官，主跑400公尺、400公尺跨欄，2022年10月台中站才首度接觸斯巴達後就樂此不疲，去年高雄站就首度拿下台灣第一，今年邱獻中再度於高雄站拿下台灣第一，他說：「因為平常軍事繁忙，每天最多只能練跑1小時，周六日就到壽山去加練，我喜歡接受挑戰，參加斯巴達讓我有活著的感覺，就像是去追尋自己以前沒做過的領域。」

▲斯巴達障礙跑Spartan Race高雄站，PLG職籃領航猿總教練卡米諾斯也參賽。（圖／斯巴達障礙跑提供）

▲日本菅田崚馬(右1)、台南素人選手王評南(中)再拿下男、女總排第一。（圖／斯巴達障礙跑提供）

女子組在「最美警花」謝伯韶未參賽下，成為前一天剛拿下21K野獸賽的素人選手王評南的天下，雖然她有兩個關卡未過受到懲罰，但她最終仍以1小時13分29秒封后，首度嘗到在台灣斯巴達賽連兩天奪冠的滋味，但王評南還是很謙虛的說：「主要是一些強的選手沒有參加，但就結果而言，實在沒有想到可以這樣。」

今日參賽選手中也有位體壇名人，PLG職籃桃園領航猿的西班牙籍帥哥教練「卡總」卡米諾斯，他一到現場就被眼尖粉絲認出要求跟他合照，但因為「卡總」在途中右腳拉傷，但他仍咬牙堅持完賽。

「卡總」說，「其實我很小就在西班牙參加過斯巴達賽，台灣的比賽也很有趣，剛好趁著球隊有空檔來參賽，但因為有受傷的危險，沒有讓球員來參賽，未來如果行程可以配合，有機會還會再來參加！」

▲斯巴達障礙跑Spartan Race高雄站，PLG職籃領航猿總教練卡米諾斯也參賽。（圖／斯巴達障礙跑提供）

▲少尉軍官邱獻中連兩年在高雄站都拿下台灣第一。（圖／斯巴達障礙跑提供）

關鍵字： 斯巴達障礙跑領航猿PLG卡米諾斯卡總王評南

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

單場轟44分追平自己的聯盟紀錄　努利喊話：攻城獅目標晉級季後賽

單場轟44分追平自己的聯盟紀錄　努利喊話：攻城獅目標晉級季後賽

好慘！已經無緣季後賽　鋼鐵人又遭逆轉苦吞11連敗

好慘！已經無緣季後賽　鋼鐵人又遭逆轉苦吞11連敗

轉戰夢想家首勝！　蔣淯安找回侵略性飆本季新高25分

轉戰夢想家首勝！　蔣淯安找回侵略性飆本季新高25分

萬金石馬拉松　「印帝」周庭印國內男子組冠軍連霸

萬金石馬拉松　「印帝」周庭印國內男子組冠軍連霸

2025國際自由車環台賽　台北市站澳洲快克封王

2025國際自由車環台賽　台北市站澳洲快克封王

新北市萬金石馬拉松開跑　萬人齊聚翡翠灣力挺「最美賽道」馬拉松

新北市萬金石馬拉松開跑　萬人齊聚翡翠灣力挺「最美賽道」馬拉松

MVP威能！6成5命中率轟48分　雷霆王牌SGA單刀拆解活塞

MVP威能！6成5命中率轟48分　雷霆王牌SGA單刀拆解活塞

神奇！普爾1.8秒超遠三分準絕殺　爐主巫師宰金塊奪2連勝

神奇！普爾1.8秒超遠三分準絕殺　爐主巫師宰金塊奪2連勝

快訊／擋不住的勇士7連勝！　「萌神」柯瑞轟28分主場戰勝尼克

快訊／擋不住的勇士7連勝！　「萌神」柯瑞轟28分主場戰勝尼克

湖人4連敗救星來了！　主戰中鋒海耶斯戰太陽有望復出

湖人4連敗救星來了！　主戰中鋒海耶斯戰太陽有望復出

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

熱門新聞

大谷翔平、長嶋茂雄合照曝光　日本球迷感動：真的要哭了

大谷翔平東京戰賽前製造出異樣景象　美記者驚訝：最冷靜的混亂

佐藤輝明砲轟賽揚左投！道奇高層當場驚呼糟了　阪神3比0完封勝

克蕭東京重逢黑田博樹表情引熱議　感性回憶同梯：他對我真的很好

平台灣史上最佳！李佳豪闖全英賽冠軍戰　數度將法國新星打倒在地

曾封鎖台灣！才木浩人三振大谷翔平完美壓制道奇　網：快去大聯盟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平長嶋茂雄合照　日本球迷哭了

2大谷翔平賽前這一幕引關注　美記者驚訝：最冷靜的混亂

3佐藤輝明砲轟賽揚左投！阪神3比0完封勝

4克蕭東京重逢黑田博樹　感性回憶

5平台灣史上最佳！李佳豪闖全英賽決賽

最新新聞

1斯巴達障礙跑高雄站　領航猿卡總參賽

2單場砍44分　努利：帶攻城獅進季後賽

3劉基鴻帶動3分大局　味全終結台鋼3連勝

4張士綸生日開轟　展現「競爭力」

5蒙德茲控球走鐘　平野惠一要張士綸抓住

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

眾量級6年賺1億他僅拿695萬　Andy逐條打臉張家6聲明

【路口切西瓜】女騎士突竄出左轉遭撞飛　網批：視線遮蔽還敢轉

65歲張振寰猝逝！無家屬出面將成「有名無主屍」　公告25天後火化
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366