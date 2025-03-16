斯巴達障礙跑高雄站　領航猿「卡總」也參賽

▲斯巴達障礙跑Spartan Race高雄站，PLG職籃領航猿總教練卡米諾斯也參賽。（圖／斯巴達障礙跑提供）

記者杜奕君／綜合報導

今年首場斯巴達障礙跑Spartan Race高雄站，16日在高雄師大燕巢校區進行第二天熱戰，共進行10K Super超級賽和5K Sprint衝刺賽兩項賽事，最激烈的10K超級賽精英組賽事中，男、女總排第一都跟前一天21KBeast超獸賽一樣，分別由日本菅田崚馬、台南素人選手王評南再拿下男、女總排第一。PLG職籃桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯(Iurgi Caminos)也特別參賽，成為另類焦點。

此次賽事最激烈當屬10K超級賽精英組對決，10K賽道共有25道關卡，總計有來自日本、韓國、香港、菲律賓、巴西、德國和英國等10多國精英選手參賽。

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▲卡總帥氣現身斯巴達障礙跑Spartan Race高雄站，吸引不少球迷目光。（圖／斯巴達障礙跑提供）

台將「紅髮戰士」孫育彬、「耶穌」蔡榮峻都參賽；女子組最可惜是台灣第一戰將「美女警花」謝伯韶因前一晚沒睡好擔心受傷而棄賽，讓前一天封后的口譯員素人王評南更添希望。

台將「紅髮戰士」孫育彬因賽前訓練背部拉傷完全出不了力下，換成由「耶穌」蔡榮峻和在飛行學校服役的邱獻中並駕齊驅，最終邱獻中靠著最後5公尺衝刺，最終以1小時06分10秒蟬連台灣第一、男子總排第7。

邱獻中過去唸陸官，主跑400公尺、400公尺跨欄，2022年10月台中站才首度接觸斯巴達後就樂此不疲，去年高雄站就首度拿下台灣第一，今年邱獻中再度於高雄站拿下台灣第一，他說：「因為平常軍事繁忙，每天最多只能練跑1小時，周六日就到壽山去加練，我喜歡接受挑戰，參加斯巴達讓我有活著的感覺，就像是去追尋自己以前沒做過的領域。」

▲日本菅田崚馬(右1)、台南素人選手王評南(中)再拿下男、女總排第一。（圖／斯巴達障礙跑提供）

女子組在「最美警花」謝伯韶未參賽下，成為前一天剛拿下21K野獸賽的素人選手王評南的天下，雖然她有兩個關卡未過受到懲罰，但她最終仍以1小時13分29秒封后，首度嘗到在台灣斯巴達賽連兩天奪冠的滋味，但王評南還是很謙虛的說：「主要是一些強的選手沒有參加，但就結果而言，實在沒有想到可以這樣。」

今日參賽選手中也有位體壇名人，PLG職籃桃園領航猿的西班牙籍帥哥教練「卡總」卡米諾斯，他一到現場就被眼尖粉絲認出要求跟他合照，但因為「卡總」在途中右腳拉傷，但他仍咬牙堅持完賽。

「卡總」說，「其實我很小就在西班牙參加過斯巴達賽，台灣的比賽也很有趣，剛好趁著球隊有空檔來參賽，但因為有受傷的危險，沒有讓球員來參賽，未來如果行程可以配合，有機會還會再來參加！」

▲少尉軍官邱獻中連兩年在高雄站都拿下台灣第一。（圖／斯巴達障礙跑提供）