快訊／擋不住的勇士7連勝！　「萌神」柯瑞轟28分主場戰勝尼克

記者杜奕君／綜合報導

近期NBA西區最火燙球隊，絕對非金州勇士莫屬，賽前處於6連勝情況下，灣區大軍今日主場迎戰紐約尼克，雖然決勝期一度遭對手追平，但靠著「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）關鍵4罰3中穩住陣腳，在柯瑞全場轟下28分、7籃板、5助攻領軍下，勇士最終以97比94驚險收下7連勝，也是近10戰內拿下的第9勝。

自「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）交易案後，勇士整體戰力大增，團隊化學效應更是獲得顯著提升。今日主場迎戰尼克來訪，勇士要挑戰7連勝佳績，不過開賽尼克火力相當兇猛，靠著明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）領軍下，半場打完僅以4分落後給勇士。

下半場開打後，勇士依舊無法甩開對手糾纏，最大關鍵就是柯瑞以及巴特勒此戰手感都呈現低迷，也給了對手追分機會，尼克在此戰終了前2分52秒，靠著布里吉斯（Mikal Bridges）中距離跳投得手，追成88平局面。

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但勇士諸將即時回神，格林（Draymond Green）連拿4分包含終場前25.8秒的關鍵上籃，一波6比0攻勢，讓球隊穩住領先地位。

值得一提的是，格林在關鍵上籃得手後，也模仿隊友柯瑞的招牌「晚安」手勢，讓全場球迷是開懷氣勢大振。

最後關頭柯瑞再補上4罰3中，雖然阿努諾比（OG Anunoby）飆進壓哨三分彈，但勇士仍以3分勝出，主場7連勝到手。

勇士此戰以柯瑞拿下28分、7籃板、5助攻最佳，不過他全場20投僅8中，拿手的三分球則是13投4中，巴特勒則是11投3中僅拿11分外帶6籃板、7助攻，穆迪（Moses Moody）18分、2抄截。

尼克方面，唐斯拿下全場最高29分外帶12籃板、3助攻，布里吉斯19分、6籃板、3抄截，阿努諾比23分、9籃板、3抄截。

▲勇士在柯瑞領軍下，笑納近期7連勝。（圖／路透）