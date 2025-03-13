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真相大白！謝宗融表態願打中華隊　獵鷹球團發函籃協「婉拒參賽」

▲獵鷹謝宗融、谷毛唯嘉，鋼鐵人艾賽亞。（圖／PLG職籃提供）

▲謝宗融有意參與中華隊賽事，但獵鷹球團以傷勢理由婉拒徵召。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華籃協13日公布2025年亞洲盃資格賽第2輪附加賽的中華隊16人國手名單，其中隸屬PLG職籃台南台鋼獵鷹的「魔獸」謝宗融，再次傳出因傷婉拒徵召。但謝宗融是在6日以傷勢為由婉拒，不過8日、9日卻都正常出賽，其中周日比賽還轟下生涯新高17分，引發外界討論。對此，獵鷹球團稍早發出聲明，強調謝宗融有表達願意參賽，但球團評估其腳踝不適狀況，婉拒此次徵召。

謝宗融本季轉戰獵鷹打出佳作，本賽季場均7.6分、8.2籃板、1抄截，其中場均籃板數高居聯盟本土首位。

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獵鷹聲明稿如下：

台鋼獵鷹球團始終全力支持中華隊，並對於本隊球員能夠有機會代表國家出賽深感自豪。

由於謝宗融在二月份賽事結束後出現右腳踝不適的情況，日前已前往醫院接受進一步檢查與治療。傷勢目前在可控制範圍內，但球團基於保護球員職業生涯的考量，在每場比賽前都會由防護團隊評估他的身體狀況，以決定當日是否能夠上場。

在收到中華隊外卡徵召後，謝宗融第一時間即表達願意參賽，然而球員的身體狀況及是否能夠負荷此次徵召，全權交由球團評估與決定。

台鋼球團對於謝宗融入選中華隊名單感到榮幸，但球團日前已計劃在3月15日比賽結束後，利用下一場例行賽前的空檔，進行更積極的治療，以利備戰後續賽事。因此在審慎評估後，球團於3月6日正式發函籃協，婉拒此次中華隊的徵召。

台鋼獵鷹球團期待所有旗下球員未來都能夠在健康無虞的情況下，為國效力，也預祝中華隊賽事順利。
 

關鍵字： 謝宗融台鋼獵鷹中華隊中華男籃台籃PLG

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