運動雲

>

快訊／高錦瑋雙膝、腳踝都出狀況　顏行書：參與中華男籃恐不樂觀

▲中華藍賀丹、賀博、高錦瑋、林秉聖、高柏鎧、圖奇 。（圖／籃協提供）

▲高錦瑋雙膝及右腳踝都出現傷勢，恐無法參與此次中華男籃國際賽 。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

本次再度入選中華男籃16人名單，將出征3月19日起開打的2025年亞洲盃資格賽第2輪附加賽，隸屬桃園台啤永豐雲豹的明星控衛高錦瑋，12日晚間卻驚傳雙膝、右腳踝都出現傷勢狀況，除了晚間對上新竹御嵿攻城獅之戰無法上陣外，雲豹球團營運長顏行書表示，「明天一早就會安排高錦瑋赴醫院檢查，也會安排高壓氧治療，但目前看來參與中華男籃此次集訓及比賽，恐怕不樂觀。」

近期處在連敗低潮的雲豹，今日面對聯盟墊底爐主攻城獅，賽前卻突然傳出高錦瑋因傷無法上陣，最終雲豹也以77比94輸球慘吞3連敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於高錦瑋傷勢狀況，顏行書接受《ETtoday新聞雲》受訪時表示，「高錦瑋前一戰對上新北中信特攻，右腳踝就出現扭傷狀況，昨天都還正常訓練，但今天起床後發現雙膝都相當不舒服，右腳踝韌帶撕裂舊傷也有狀況，因此緊急休兵。」

據顏行書說法，高錦瑋第一時間也向中華隊回報傷勢狀況，目前球團將安排他在明天赴醫院詳細檢查，也會安排「高壓氧治療」，但顏行書坦言，「依目前狀況評估，高錦瑋要參與此次中華隊賽事，恐怕並不樂觀。」

上賽季新秀年表現就大放異彩，高錦瑋在幫助雲豹奪得上季T1職籃年度總冠軍後，休賽季前往中國NBL聯賽續戰，其後中華隊大小國際賽無役不與。

本賽季在雲豹後場人力短缺情況下，場均出賽時間高達「41分24秒」，雖然繳出18.2分、5.2籃板、6.9助攻、1.8抄截的亮眼數據，但整體負荷量明顯相當沈重。

顏行書直言，「小高一直以來都對自己有非常高的要求，但傷勢狀況真的是無預警出現，我們到今天早上繳交登錄名單，他都還是先發，沒想到突然出現這樣的狀況，球團一定會謹慎評估他的傷勢，接下來我們要到23日才有比賽，或許會認真考慮讓他這段期間好好休養，避免傷勢惡化。」

高錦瑋在亞洲盃資格賽前3階段，都是中華隊主力班底，在後場也扮演主力替補角色，此次也再度入選中華男籃16人名單，但今日卻無預警傳出傷情，對於雲豹及中華隊後場戰力來說，都是不小折損。

▲雲豹克羅馬、高錦瑋，夢想家蔣淯安。（圖／TPBL提供）

▲高錦瑋今日無預警傷勢惡化無法上陣，球隊苦吞3連敗 。（圖／資料照）

關鍵字： 高錦瑋中華男籃中華隊台籃亞洲盃男籃資格賽雲豹顏行書

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

雷蒙恩打中華隊被唸「嗨過頭」　對決關島羅斯喊話要澎澎扛

雷蒙恩打中華隊被唸「嗨過頭」　對決關島羅斯喊話要澎澎扛

「神冠全」又來了！　陳冠全喊話要替中華男籃拿回亞洲盃門票

「神冠全」又來了！　陳冠全喊話要替中華男籃拿回亞洲盃門票

東超失利賽後「泛淚」　盧峻翔身心俱疲仍願拚中華隊

東超失利賽後「泛淚」　盧峻翔身心俱疲仍願拚中華隊

黑馬！27歲的關達祐首度進中華隊　圖齊親曝入選最大主因

黑馬！27歲的關達祐首度進中華隊　圖齊親曝入選最大主因

快訊／中華男籃16人名單出爐　關達祐首次入選成最大黑馬

快訊／中華男籃16人名單出爐　關達祐首次入選成最大黑馬

中華男籃16人名單有遺珠　3大長人曾祥鈞、謝宗融、林正都缺陣

中華男籃16人名單有遺珠　3大長人曾祥鈞、謝宗融、林正都缺陣

中華男籃「新黃金世代」到齊　旅外4星領軍力拚亞洲盃外卡賽

中華男籃「新黃金世代」到齊　旅外4星領軍力拚亞洲盃外卡賽

快訊／林昀儒強勢出擊　WTT冠軍賽重慶站挺進男單16強

快訊／林昀儒強勢出擊　WTT冠軍賽重慶站挺進男單16強

騎士克服18分落後大逆轉　「15連勝」追平隊史最佳紀錄

騎士克服18分落後大逆轉　「15連勝」追平隊史最佳紀錄

勇士衝擊季後賽大利多　庫明加傷癒復出將從替補出發

勇士衝擊季後賽大利多　庫明加傷癒復出將從替補出發

【你再不聽話啊！】媽抄棍子怒吼下秒開始跳舞…？

熱門新聞

最強巨星軍團來了！大谷翔平與隊友登機赴日 真美子缺席

老虎宣布李灝宇下放小聯盟 大聯盟春訓已無台將

大谷翔平返日將安排豪華晚宴款待隊友！神秘主廚曝光？

雲豹高機率跟羅斯說再見！　高錦瑋掛傷號有望補小洋將

林立延長賽再見安打！富邦悍將不敗紀錄無緣延續

大聯盟官網公布本季「打者力量排名」！賈吉居首、大谷翔平第2

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平領軍赴日 最強軍團照曝光

2李灝宇下放小聯盟 大聯盟春訓已無台將

3大谷安排豪華晚宴款！神秘主廚曝光？

4雲豹高機率跟羅斯說再見　將補小洋將

5林立再見安打！終結悍將8連不敗

最新新聞

1林俊易扳倒安賽龍　挺進全英賽16強

2大谷安排豪華晚宴款！神秘主廚曝光？

3大谷翔平領軍赴日 最強軍團照曝光

4大聯盟本季力量排名 第一不是大谷！

5李灝宇下放小聯盟 大聯盟春訓已無台將

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

第二航廈突停電「旅客報到出境卡住」　桃機：電力異常
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366