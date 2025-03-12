快訊／高錦瑋雙膝、腳踝都出狀況　顏行書：參與中華男籃恐不樂觀

▲高錦瑋雙膝及右腳踝都出現傷勢，恐無法參與此次中華男籃國際賽 。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

本次再度入選中華男籃16人名單，將出征3月19日起開打的2025年亞洲盃資格賽第2輪附加賽，隸屬桃園台啤永豐雲豹的明星控衛高錦瑋，12日晚間卻驚傳雙膝、右腳踝都出現傷勢狀況，除了晚間對上新竹御嵿攻城獅之戰無法上陣外，雲豹球團營運長顏行書表示，「明天一早就會安排高錦瑋赴醫院檢查，也會安排高壓氧治療，但目前看來參與中華男籃此次集訓及比賽，恐怕不樂觀。」

近期處在連敗低潮的雲豹，今日面對聯盟墊底爐主攻城獅，賽前卻突然傳出高錦瑋因傷無法上陣，最終雲豹也以77比94輸球慘吞3連敗。

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至於高錦瑋傷勢狀況，顏行書接受《ETtoday新聞雲》受訪時表示，「高錦瑋前一戰對上新北中信特攻，右腳踝就出現扭傷狀況，昨天都還正常訓練，但今天起床後發現雙膝都相當不舒服，右腳踝韌帶撕裂舊傷也有狀況，因此緊急休兵。」

據顏行書說法，高錦瑋第一時間也向中華隊回報傷勢狀況，目前球團將安排他在明天赴醫院詳細檢查，也會安排「高壓氧治療」，但顏行書坦言，「依目前狀況評估，高錦瑋要參與此次中華隊賽事，恐怕並不樂觀。」

上賽季新秀年表現就大放異彩，高錦瑋在幫助雲豹奪得上季T1職籃年度總冠軍後，休賽季前往中國NBL聯賽續戰，其後中華隊大小國際賽無役不與。

本賽季在雲豹後場人力短缺情況下，場均出賽時間高達「41分24秒」，雖然繳出18.2分、5.2籃板、6.9助攻、1.8抄截的亮眼數據，但整體負荷量明顯相當沈重。

顏行書直言，「小高一直以來都對自己有非常高的要求，但傷勢狀況真的是無預警出現，我們到今天早上繳交登錄名單，他都還是先發，沒想到突然出現這樣的狀況，球團一定會謹慎評估他的傷勢，接下來我們要到23日才有比賽，或許會認真考慮讓他這段期間好好休養，避免傷勢惡化。」

高錦瑋在亞洲盃資格賽前3階段，都是中華隊主力班底，在後場也扮演主力替補角色，此次也再度入選中華男籃16人名單，但今日卻無預警傳出傷情，對於雲豹及中華隊後場戰力來說，都是不小折損。

▲高錦瑋今日無預警傷勢惡化無法上陣，球隊苦吞3連敗 。（圖／資料照）