東超失利賽後「泛淚」　盧峻翔身心俱疲仍願拚中華隊

▲「夜王」盧峻翔（中）此次再度入選中華男籃16人名單。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃為備戰2025年亞洲盃資格賽第2輪附加賽（外卡賽)，16人國手名單12日正式出爐，其中在資格賽第2、3階段表現出色，並在日前剛剛幫助桃園璞園領航猿打下ESSL東超亞軍殊榮的「夜王」盧峻翔，此次再度入選中華隊。談到東超失利，盧峻翔難掩落寞，甚至坦言賽後泛淚，但他強調，「雖然身心狀態都很疲勞，仍要努力為中華隊在此次附加賽拚出佳績。」

日前在東超幫助領航猿打入最終冠軍決賽，盧峻翔卻在最後關鍵時刻發生要命失誤，球隊飲恨吞敗以亞軍作收。

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賽後盧峻翔受訪時眼泛淚光，他透露，「賽後回到飯店，什麼事都不想做，就是躺在床上，看著天花板發呆。」

不過盧峻翔也強調，「回台灣後，經過幾天休息調整，心態上已經逐漸恢復，明天也要開始回歸母隊領航猿的訓練。」

此次再度入選中華男籃16人名單，將在3月19日對上關島、21日交手泰國的亞洲盃資格賽第2輪附加賽，力拚「3搶2」的亞洲盃正賽入場券，盧峻翔強調，「雖然身體與心理都很疲累，但會持續好好恢復，希望幫助中華隊拚出佳績。」

盧峻翔說，「雖然很疲勞，但真的很感謝球迷進場為我們加油打氣，很可惜東超沒能拿下最後的冠軍。但這次再度代表中華隊出賽，我希望能延續自己的狀態，用盡全力發揮，希望能拿下亞洲盃門票。」

▲ 盧峻翔此次在東超表現依舊相當亮眼。（圖／領航猿提供）