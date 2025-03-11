運動雲

>

東超成「PLG職籃專屬」　TPBL秘書長齊文駿：在FIBA應該平等

▲▼東超季軍戰，新北國王林書豪、林書緯。（圖／新北國王提供）

▲TPBL職籃球隊未來可能無法繼續參與東超相關賽事。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

本次EASL東超聯賽，桃園璞園領航猿拿下亞軍、新北國王則奪得季軍殊榮。不過在東超與PLG簽訂合約，未來5年可能只「專屬」PLG球隊參賽情況下，TPBL職籃可能將和東超賽事無緣。TPBL職籃秘書長齊文駿強調，「仍會持續和東超官方討論！」至於由FIBA亞洲籃總舉辦的亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）東亞資格賽，齊文駿則強調，下賽季TPBL職籃應該能取得參賽權。

東超史上首次，台灣兩支隊伍新北國王、桃園璞園領航猿都打入最終4強，不過由於兩隊是以上賽季PLG職籃前兩名隊伍身份，獲得此次東超參賽權，在國王已經轉投TPBL陣營後，未來很可能無法再重新踏上東超舞台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

會出現這樣的狀況，最大主因則是東超已經和PLG職籃達成專屬參賽共識，根據先前PLG副會長陳建州受訪時表示，「聯盟已經和東超簽下5年合約，未來東超參賽資格仍將以PLG球隊為主。」

對此，TPBL職籃秘書長齊文駿則強調，「聯盟和東超高層一直保持良好關係與溝通，也討論相關參賽事宜，如果東超希望讓東亞最頂尖的隊伍進行交手競爭，接受TPBL的球隊參賽，將可提高聯賽的公信力。」

另外，國王以及領航猿在結束東超賽事後，接下來又將前進由FIBA亞洲籃總舉辦的BCL東亞資格賽，TPBL聯盟今日也已經宣布相關賽程、球員註冊大限都因應配合此賽事進行調整。

不過在國王方面，本次參賽是以上賽季PLG年度總冠軍取得參賽資格，TPBL職籃在和FIBA亞洲籃總溝通後，下個賽季應該就能獲得聯盟球隊的參賽權。

▲TPBL職籃秘書長齊文駿。（圖／記者杜奕君攝）

▲TPBL職籃秘書長齊文駿。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 東超PLG陳建州TPBL齊文駿台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

HBL新科MVP劉程恩自爆當初沒人要　感謝伯樂黃萬隆

HBL新科MVP劉程恩自爆當初沒人要　感謝伯樂黃萬隆

TPBL職籃全力挺中華男籃、BCL　調整例行賽賽程、球員註冊大限

TPBL職籃全力挺中華男籃、BCL　調整例行賽賽程、球員註冊大限

TYP歌喉戰　領航猿經典主題周再度登場

TYP歌喉戰　領航猿經典主題周再度登場

高人氣JOGUMAN恐龍現身　攻城獅小獅紫學院主題日登場

高人氣JOGUMAN恐龍現身　攻城獅小獅紫學院主題日登場

快兩個月沒比賽　富邦勇士金恩復出就拿單周MVP

快兩個月沒比賽　富邦勇士金恩復出就拿單周MVP

直擊！滋賀湖泊2025年首勝　游艾喆高人氣變身日職籃師奶殺手

直擊！滋賀湖泊2025年首勝　游艾喆高人氣變身日職籃師奶殺手

旅日生存大不易　游艾喆、曾祥鈞親曝台、日職籃最大差異

旅日生存大不易　游艾喆、曾祥鈞親曝台、日職籃最大差異

看好游艾喆未來性　滋賀湖泊會長喊話盼「下賽季續留」

看好游艾喆未來性　滋賀湖泊會長喊話盼「下賽季續留」

鄭宗哲熱身賽打擊率3成53仍遭下放！大聯盟春訓台將僅剩李灝宇

鄭宗哲熱身賽打擊率3成53仍遭下放！大聯盟春訓台將僅剩李灝宇

古林睿煬直球威力驚人！羅德打者斷棒　捕手驚呼：太誇張、罕見

古林睿煬直球威力驚人！羅德打者斷棒　捕手驚呼：太誇張、罕見

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

熱門新聞

鄭宗哲熱身賽打擊率3成53仍遭下放！大聯盟春訓台將僅剩李灝宇

古林睿煬直球威力驚人！羅德打者斷棒　捕手驚呼：太誇張、罕見

經典賽失誤「西班牙三壘手」走出陰霾了！　發文感謝台灣球迷

把新科球王「打倒在地」出現表情包　高承睿奮戰4局惜敗

李大浩驚嘆軟銀台灣19歲火球男！未來恐成韓國勁敵「要好好分析」

戴資穎讓出台灣一姐寶座　淡定回應：以前就不太在意

讀者回應

﻿

熱門新聞

1海盜鄭宗哲熱身賽打擊率.353下放到3A

2古林睿煬讓打者斷棒　捕手說誇張

3經典賽失誤「西班牙三壘手」　發文感謝台灣球迷

4把新科球王打倒在地　高承睿惜敗

5李大浩驚嘆軟銀台灣19歲火球男

最新新聞

1大谷翔平第一次挑戰電子好球帶成功

2李大浩驚嘆軟銀台灣19歲火球男

3金慧成確定從3A出發　無緣東京行

4史上首次！道奇開幕前兩戰日本投手

5費爾柴德長打＋盜壘秀！強勁二壘安打後直奔本壘得分

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

【 #護送超人】老人不敢過馬路 高中生暖心陪過20秒！ #台中

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366