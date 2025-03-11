東超成「PLG職籃專屬」　TPBL秘書長齊文駿：在FIBA應該平等

▲TPBL職籃球隊未來可能無法繼續參與東超相關賽事。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

本次EASL東超聯賽，桃園璞園領航猿拿下亞軍、新北國王則奪得季軍殊榮。不過在東超與PLG簽訂合約，未來5年可能只「專屬」PLG球隊參賽情況下，TPBL職籃可能將和東超賽事無緣。TPBL職籃秘書長齊文駿強調，「仍會持續和東超官方討論！」至於由FIBA亞洲籃總舉辦的亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）東亞資格賽，齊文駿則強調，下賽季TPBL職籃應該能取得參賽權。

東超史上首次，台灣兩支隊伍新北國王、桃園璞園領航猿都打入最終4強，不過由於兩隊是以上賽季PLG職籃前兩名隊伍身份，獲得此次東超參賽權，在國王已經轉投TPBL陣營後，未來很可能無法再重新踏上東超舞台。

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會出現這樣的狀況，最大主因則是東超已經和PLG職籃達成專屬參賽共識，根據先前PLG副會長陳建州受訪時表示，「聯盟已經和東超簽下5年合約，未來東超參賽資格仍將以PLG球隊為主。」

對此，TPBL職籃秘書長齊文駿則強調，「聯盟和東超高層一直保持良好關係與溝通，也討論相關參賽事宜，如果東超希望讓東亞最頂尖的隊伍進行交手競爭，接受TPBL的球隊參賽，將可提高聯賽的公信力。」

另外，國王以及領航猿在結束東超賽事後，接下來又將前進由FIBA亞洲籃總舉辦的BCL東亞資格賽，TPBL聯盟今日也已經宣布相關賽程、球員註冊大限都因應配合此賽事進行調整。

不過在國王方面，本次參賽是以上賽季PLG年度總冠軍取得參賽資格，TPBL職籃在和FIBA亞洲籃總溝通後，下個賽季應該就能獲得聯盟球隊的參賽權。

▲TPBL職籃秘書長齊文駿。（圖／記者杜奕君攝）