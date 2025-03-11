TYP歌喉戰　領航猿經典主題周再度登場

▲領航猿「TYP情人」主題周，越洋情話浪漫登場。（圖／領航猿提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿例行賽最後主場比賽將於3月29日至30日及4月1日舉行，這次特別推出「TYP情人」主題，以「越洋情話」為概念，將桃園巨蛋打造成無國界的浪漫遊樂園。飛行員與空姐化身為跨國情人，演繹台系、韓系、美系、海島系及歐系等不同風格，讓球迷感受多元文化的浪漫氛圍。

主題活動中，推出「異國CP街拍」特別企劃，球員與Pilots Crew共同詮釋五大異國風情。首先是充滿熱情的「海島系情人」，由洋將伯朗及古靈精怪的空姐祤鍹組成；「韓系情人」則由「國民小生」陳力生及「野蠻女友」油米搭配。

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「歐系情人」是「優雅紳士」陳昱瑞與「氣質女孩」依沛；「美系情人」由自由奔放的丁恩迪與Ruka詮釋；最後，壓軸登場的是「台系情人」，由霸氣MVP盧峻翔與最強韓援空姐趙娟週組成，展現霸氣又沈穩的愛情模樣。

此外，3月30日將舉行經典賽後演唱會，升級為「TYP歌喉戰」，球員與Pilots Crew將分成兩組進行歌藝對決，勝利隊伍將有機會贏得精美好禮。演出陣容將陸續公布，球迷們敬請期待這場甜蜜約會與熱血應援的盛宴。