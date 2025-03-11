運動雲

>

TYP歌喉戰　領航猿經典主題周再度登場

▲領航猿「TYP情人」主題周，越洋情話浪漫登場。（圖／領航猿提供）

▲領航猿「TYP情人」主題周，越洋情話浪漫登場。（圖／領航猿提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿例行賽最後主場比賽將於3月29日至30日及4月1日舉行，這次特別推出「TYP情人」主題，以「越洋情話」為概念，將桃園巨蛋打造成無國界的浪漫遊樂園。飛行員與空姐化身為跨國情人，演繹台系、韓系、美系、海島系及歐系等不同風格，讓球迷感受多元文化的浪漫氛圍。

主題活動中，推出「異國CP街拍」特別企劃，球員與Pilots Crew共同詮釋五大異國風情。首先是充滿熱情的「海島系情人」，由洋將伯朗及古靈精怪的空姐祤鍹組成；「韓系情人」則由「國民小生」陳力生及「野蠻女友」油米搭配。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲領航猿「TYP情人」主題周，越洋情話浪漫登場。（圖／領航猿提供）

「歐系情人」是「優雅紳士」陳昱瑞與「氣質女孩」依沛；「美系情人」由自由奔放的丁恩迪與Ruka詮釋；最後，壓軸登場的是「台系情人」，由霸氣MVP盧峻翔與最強韓援空姐趙娟週組成，展現霸氣又沈穩的愛情模樣。

▲領航猿「TYP情人」主題周，越洋情話浪漫登場。（圖／領航猿提供）

此外，3月30日將舉行經典賽後演唱會，升級為「TYP歌喉戰」，球員與Pilots Crew將分成兩組進行歌藝對決，勝利隊伍將有機會贏得精美好禮。演出陣容將陸續公布，球迷們敬請期待這場甜蜜約會與熱血應援的盛宴。

▲領航猿「TYP情人」主題周，越洋情話浪漫登場。（圖／領航猿提供）

關鍵字： 領航猿PLG台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

高人氣JOGUMAN恐龍現身　攻城獅小獅紫學院主題日登場

高人氣JOGUMAN恐龍現身　攻城獅小獅紫學院主題日登場

快兩個月沒比賽　富邦勇士金恩復出就拿單周MVP

快兩個月沒比賽　富邦勇士金恩復出就拿單周MVP

直擊！滋賀湖泊2025年首勝　游艾喆高人氣變身日職籃師奶殺手

直擊！滋賀湖泊2025年首勝　游艾喆高人氣變身日職籃師奶殺手

旅日生存大不易　游艾喆、曾祥鈞親曝台、日職籃最大差異

旅日生存大不易　游艾喆、曾祥鈞親曝台、日職籃最大差異

看好游艾喆未來性　滋賀湖泊會長喊話盼「下賽季續留」

看好游艾喆未來性　滋賀湖泊會長喊話盼「下賽季續留」

經典賽失誤「西班牙三壘手」走出陰霾了！　發文感謝台灣球迷

經典賽失誤「西班牙三壘手」走出陰霾了！　發文感謝台灣球迷

菅野智之感謝王建民！「該向黑田博樹學習」一句話影響深遠

菅野智之感謝王建民！「該向黑田博樹學習」一句話影響深遠

大谷翔平190公里暴力二壘安打！大聯盟官方驚嘆：與眾不同

大谷翔平190公里暴力二壘安打！大聯盟官方驚嘆：與眾不同

獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消　主帥奇德：從沒見過

獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消　主帥奇德：從沒見過

台灣羽球一姐換人！　戴資穎「稱霸12年」偉大紀錄畫句點

台灣羽球一姐換人！　戴資穎「稱霸12年」偉大紀錄畫句點

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

熱門新聞

經典賽失誤「西班牙三壘手」走出陰霾了！　發文感謝台灣球迷

菅野智之感謝王建民！「該向黑田博樹學習」一句話影響深遠

大谷翔平190公里暴力二壘安打！大聯盟官方驚嘆：與眾不同

獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消　主帥奇德：從沒見過

台灣羽球一姐換人！　戴資穎「稱霸12年」偉大紀錄畫句點

快訊／古林睿煬日職首秀最速153　省力中繼11球演出3上3下

讀者回應

﻿

熱門新聞

1經典賽失誤「西班牙三壘手」　發文感謝台灣球迷

2王建民一句話影響菅野智之

3大谷翔平痛擊190公里暴力二壘安打！

4獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消

5台灣一姐換人！戴資穎12年偉大紀錄告終

最新新聞

1宇宙邦！悍將熱身賽8連不敗

2樂天女孩主場戰袍曝光！曲線全展現

3中職擬縮短投球計時　林泓育談一關鍵

4把新科球王打倒在地　高承睿惜敗

5中職壘包加大明年上路！球員怎麼看？

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366