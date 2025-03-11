看好游艾喆未來性　滋賀湖泊會長喊話盼「下賽季續留」

記者杜奕君／專題報導

替政治大學在UBA大專籃球聯賽寫下完美「冠軍4連霸」大業，游艾喆在畢業後選擇赴日挑戰，加盟日本職籃B.League滋賀湖泊。在新秀賽季游艾喆至今打出的表現，也讓滋賀湖泊會長中山太給予好評，甚至喊話表示，「非常期待游艾喆下個賽季能持續為滋賀湖泊效力！」

▲游艾喆加盟滋賀湖泊，赴日首季至今成長獲得球團肯定。（圖／Baller 籃球誌提供）

現年23歲，身高183公分的游艾喆，在大學畢業後選擇挑戰日本職籃舞台，與滋賀湖泊簽下1年合約，且薪資比照洋將等級。

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游艾喆新秀賽季至今出賽37場，其中21戰擔任球隊先發，場均17分15秒的上場時間，能夠繳出4.8分、2籃板、3.7助攻1.1抄截，成為球隊重要後場戰力。

其中游艾喆也在賽季之初，曾在對上橫濱海盜之戰有單場20分精彩表現，雖然滋賀湖泊戰績位居聯盟墊底，不過仍是球隊相當倚賴的後衛要角。

目前擔任滋賀湖泊先發主控的野本大智，過去也曾在就讀筑波大學時來台和當時游艾喆所屬的政治大學交手，他也對於游艾喆的傳球功力讚許有加，認為他的加入能夠幫助球隊在進攻端有更好發揮。

▲滋賀湖泊主力後衛野本大智，也對於游艾喆的出色傳球能力給予好評。（圖／Baller 籃球誌提供）

至於在當時曾親自來台迎接游艾喆加盟的滋賀湖泊會長中山太則認為，「游艾喆在賽季初期的10到15場比賽，由於各隊對於游艾喆的情蒐還不充分，因此游艾喆有幾場比賽表現不錯，甚至還有單場20分表現。」

「但在各隊情蒐做足後，賽季中期各隊開始分析游艾喆的打法，他確實碰到了一段時間的撞牆期，他有段時間被移出了輪替，這對他來說確實比較難熬。我們也不斷和他溝通，該如何衝破這樣的撞牆期，游艾喆也有反思自己該如何轉變，因此狀況也開始有了好轉，他有時候會太認真，因此會想太多，但思考過的東西，相信都會成為他成長的養分。」中山太如此說道。

中山太也喊話表示，「我認為游艾喆每個階段的成長是肉眼可見，我也很期待看見他能成長到何等地步，我非常看好游艾喆，也非常期待他下個賽季能持續為滋賀湖泊效力。」

▲滋賀湖泊獲得在地球迷力挺，主場平均進場人數超過4千人。（圖／Baller 籃球誌提供）