運動雲

>

看好游艾喆未來性　滋賀湖泊會長喊話盼「下賽季續留」

記者杜奕君／專題報導

替政治大學在UBA大專籃球聯賽寫下完美「冠軍4連霸」大業，游艾喆在畢業後選擇赴日挑戰，加盟日本職籃B.League滋賀湖泊。在新秀賽季游艾喆至今打出的表現，也讓滋賀湖泊會長中山太給予好評，甚至喊話表示，「非常期待游艾喆下個賽季能持續為滋賀湖泊效力！」

▲滋賀湖泊游艾喆、名古屋戰鷹曾祥鈞。（圖／Baller 籃球誌提供）

▲游艾喆加盟滋賀湖泊，赴日首季至今成長獲得球團肯定。（圖／Baller 籃球誌提供）

現年23歲，身高183公分的游艾喆，在大學畢業後選擇挑戰日本職籃舞台，與滋賀湖泊簽下1年合約，且薪資比照洋將等級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

游艾喆新秀賽季至今出賽37場，其中21戰擔任球隊先發，場均17分15秒的上場時間，能夠繳出4.8分、2籃板、3.7助攻1.1抄截，成為球隊重要後場戰力。

其中游艾喆也在賽季之初，曾在對上橫濱海盜之戰有單場20分精彩表現，雖然滋賀湖泊戰績位居聯盟墊底，不過仍是球隊相當倚賴的後衛要角。

目前擔任滋賀湖泊先發主控的野本大智，過去也曾在就讀筑波大學時來台和當時游艾喆所屬的政治大學交手，他也對於游艾喆的傳球功力讚許有加，認為他的加入能夠幫助球隊在進攻端有更好發揮。

▲滋賀湖泊游艾喆、名古屋戰鷹曾祥鈞。（圖／Baller 籃球誌提供）

▲滋賀湖泊主力後衛野本大智，也對於游艾喆的出色傳球能力給予好評。（圖／Baller 籃球誌提供）

至於在當時曾親自來台迎接游艾喆加盟的滋賀湖泊會長中山太則認為，「游艾喆在賽季初期的10到15場比賽，由於各隊對於游艾喆的情蒐還不充分，因此游艾喆有幾場比賽表現不錯，甚至還有單場20分表現。」

「但在各隊情蒐做足後，賽季中期各隊開始分析游艾喆的打法，他確實碰到了一段時間的撞牆期，他有段時間被移出了輪替，這對他來說確實比較難熬。我們也不斷和他溝通，該如何衝破這樣的撞牆期，游艾喆也有反思自己該如何轉變，因此狀況也開始有了好轉，他有時候會太認真，因此會想太多，但思考過的東西，相信都會成為他成長的養分。」中山太如此說道。

中山太也喊話表示，「我認為游艾喆每個階段的成長是肉眼可見，我也很期待看見他能成長到何等地步，我非常看好游艾喆，也非常期待他下個賽季能持續為滋賀湖泊效力。」

▲滋賀湖泊游艾喆、名古屋戰鷹曾祥鈞。（圖／Baller 籃球誌提供）

▲滋賀湖泊獲得在地球迷力挺，主場平均進場人數超過4千人。（圖／Baller 籃球誌提供）

關鍵字： 游艾喆滋賀湖泊曾祥鈞名古屋戰鷹日本職籃B.League台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

直擊！滋賀湖泊2025年首勝　游艾喆高人氣變身日職籃師奶殺手

直擊！滋賀湖泊2025年首勝　游艾喆高人氣變身日職籃師奶殺手

旅日生存大不易　游艾喆、曾祥鈞親曝台、日職籃最大差異

旅日生存大不易　游艾喆、曾祥鈞親曝台、日職籃最大差異

經典賽失誤「西班牙三壘手」走出陰霾了！　發文感謝台灣球迷

經典賽失誤「西班牙三壘手」走出陰霾了！　發文感謝台灣球迷

菅野智之感謝王建民！「該向黑田博樹學習」一句話影響深遠

菅野智之感謝王建民！「該向黑田博樹學習」一句話影響深遠

大谷翔平190公里暴力二壘安打！大聯盟官方驚嘆：與眾不同

大谷翔平190公里暴力二壘安打！大聯盟官方驚嘆：與眾不同

獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消　主帥奇德：從沒見過

獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消　主帥奇德：從沒見過

台灣羽球一姐換人！　戴資穎「稱霸12年」偉大紀錄畫句點

台灣羽球一姐換人！　戴資穎「稱霸12年」偉大紀錄畫句點

快訊／古林睿煬日職首秀最速153　省力中繼11球演出3上3下

快訊／古林睿煬日職首秀最速153　省力中繼11球演出3上3下

道奇教頭10.6億元續約！史上最高薪總教練　與大谷翔平攜手再拚冠

道奇教頭10.6億元續約！史上最高薪總教練　與大谷翔平攜手再拚冠

勇士主場警鈴大作！柯瑞以為是表演　曝巴特勒帶來的巨大改變

勇士主場警鈴大作！柯瑞以為是表演　曝巴特勒帶來的巨大改變

#柯建銘 出席 #柯文哲 爸爸告別式　「人死為大理當送祂最後一程」

熱門新聞

經典賽失誤「西班牙三壘手」走出陰霾了！　發文感謝台灣球迷

菅野智之感謝王建民！「該向黑田博樹學習」一句話影響深遠

大谷翔平190公里暴力二壘安打！大聯盟官方驚嘆：與眾不同

獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消　主帥奇德：從沒見過

台灣羽球一姐換人！　戴資穎「稱霸12年」偉大紀錄畫句點

快訊／古林睿煬日職首秀最速153　省力中繼11球演出3上3下

讀者回應

﻿

熱門新聞

1經典賽失誤「西班牙三壘手」　發文感謝台灣球迷

2王建民一句話影響菅野智之

3大谷翔平痛擊190公里暴力二壘安打！

4獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消

5台灣一姐換人！戴資穎12年偉大紀錄告終

最新新聞

1宇宙邦！悍將熱身賽8連不敗

2樂天女孩主場戰袍曝光！曲線全展現

3中職擬縮短投球計時　林泓育談一關鍵

4把新科球王打倒在地　高承睿惜敗

5中職壘包加大明年上路！球員怎麼看？

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366