運動雲

>

直擊！滋賀湖泊2025年首勝　游艾喆高人氣變身日職籃師奶殺手

記者杜奕君／專題報導

日本職籃B.League在2024-25賽季，共有游艾喆、曾祥鈞以及阿巴西3名台灣好手，在第1級賽場打拚效力，此次《ETtoday新聞雲》特別前進日本滋賀湖泊主場，見證兩名台將游艾喆、曾祥鈞在場上對決奮戰。其中游艾喆更是深得滋賀主場球迷熱愛，不僅化身「師奶殺手」，甚至球隊也為他設立相關周邊商品專區，人氣指數可說是隊內頂尖。

▲滋賀湖泊游艾喆、名古屋戰鷹曾祥鈞。（圖／Baller 籃球誌提供）

▲游艾喆職業生涯從旅日出發，在滋賀湖泊累積高人氣。（圖／Baller 籃球誌提供）

本賽季日本職籃B.League共有3位中華隊國手等級台將赴日打拚，其中「黑豹」阿巴西效力秋田北部喜悅，曾祥鈞則隸屬名古屋戰鷹，至於剛剛從政治大學畢業的游艾喆，則是加盟滋賀湖泊效力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲游艾喆滋賀湖泊主場。（圖／記者杜奕君攝）

▲3月1日、2日滋賀湖泊主場賽事，游艾喆成為球隊焦點主打星。（圖／記者杜奕君攝）

3月1日、2日，名古屋戰鷹作客交手滋賀湖泊，兩名台灣好手游艾喆、曾祥鈞也在2日賽程獲得正面交手機會，游艾喆替補出賽14分8秒，攻下4分、4助攻、2抄截，曾祥鈞則是替補出賽8分45秒，有1個籃板進帳。

最終滋賀湖泊頂住對手反撲壓力，以81比75贏球，勇奪2025年以來主場首勝，也是本季主場第2勝，讓全場球迷觀賞了一場精彩拉鋸激戰。

▲滋賀湖泊游艾喆、名古屋戰鷹曾祥鈞。（圖／Baller 籃球誌提供）

▲隸屬名古屋戰鷹的另一位台灣好手曾祥鈞，也隨隊在滋賀客場出賽。（圖／Baller 籃球誌提供）

值得一提的是，雖然滋賀湖泊主場「Shiga Daihatsu Arena」地理位置距離主要城市有些許距離，以從大阪出發為例，必須先搭乘JR電車前往瀨田車站，抵達後再搭乘球場接駁車，才能抵達滋賀湖泊主場。

不過以2日主場賽事為例，可容納5000人的「Shiga Daihatsu Arena」，此戰湧入4374位球迷入場觀戰，且賽前可以見到許多日本當地球迷，都身著游艾喆的專屬7號球衣，不少球迷都表示，「游艾喆防守認真，且長得很可愛，因此選擇支持應援他。」

在滋賀湖泊主場外，此次與名古屋獵鷹2連戰，就特別以游艾喆與戰鷹主控並里成作為大型廣告看板主角，游艾喆的高人氣，也展現在周邊商品銷售上，另外官方周邊商品販售上，甚至設有「游艾喆專區」除了販售他的相關球衣、T恤以及肖像鑰匙圈外，也有應援毛巾、貼紙等琳瑯滿目商品，銷售熱度可說相當火燙。

▲游艾喆滋賀湖泊主場。（圖／記者杜奕君攝）

▲游艾喆在滋賀湖泊享有高人氣，球隊甚至設有專屬的周邊商品專區。（圖／記者杜奕君攝）

另外，滋賀湖泊相關球隊周邊產品也可說是橫跨食衣住行及育樂，除了基本籃球相關商品外，甚至也有零食薯片、牛肉咖哩即食包，甚至先前也曾和日本模型大廠「田宮TAMIYA」推出過球隊專屬配色的四驅車模型商品，將日常生活與球隊徹底結合。

游艾喆就說，「從我來到這裡開始，就感到日本球迷非常熱情，即便在客場比賽，也會有球迷搭很久的車來替我們加油，甚至還會學習簡單中文來替我打氣，我也非常開心有這麼多球迷來替我應援，希望能用好的表現來回應這些球迷的支持。」

在主場比賽開打前，滋賀湖泊場外也設有「LAKES KITCHEN」，販售各種類食物，在場內也有如同日本職棒的「行動啤酒」販售服務，加上球場外各種趣味小遊戲設施，可說是「小而美」打造闔家觀賽的舒適環境，相當值得國內職籃球隊借鏡效法。

身為「台灣女婿」的滋賀湖泊會長中山太也表示，「因為游艾喆，確實有不少台灣球迷開始認識滋賀湖泊這支球隊，甚至也有不少台灣職籃球隊，向球團提出了季外邀請交流賽的計畫，滋賀湖泊也相當期待能續留游艾喆，希望他能持續成長，並為球隊帶來貢獻。」

▲游艾喆滋賀湖泊主場。（圖／記者杜奕君攝）

▲游艾喆在日本球迷眼中，憑藉出色防守態度贏得好評。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 游艾喆滋賀湖泊曾祥鈞名古屋戰鷹日本職籃B.League台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

經典賽失誤「西班牙三壘手」走出陰霾了！　發文感謝台灣球迷

經典賽失誤「西班牙三壘手」走出陰霾了！　發文感謝台灣球迷

菅野智之感謝王建民！「該向黑田博樹學習」一句話影響深遠

菅野智之感謝王建民！「該向黑田博樹學習」一句話影響深遠

大谷翔平190公里暴力二壘安打！大聯盟官方驚嘆：與眾不同

大谷翔平190公里暴力二壘安打！大聯盟官方驚嘆：與眾不同

獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消　主帥奇德：從沒見過

獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消　主帥奇德：從沒見過

台灣羽球一姐換人！　戴資穎「稱霸12年」偉大紀錄畫句點

台灣羽球一姐換人！　戴資穎「稱霸12年」偉大紀錄畫句點

快訊／古林睿煬日職首秀最速153　省力中繼11球演出3上3下

快訊／古林睿煬日職首秀最速153　省力中繼11球演出3上3下

道奇教頭10.6億元續約！史上最高薪總教練　與大谷翔平攜手再拚冠

道奇教頭10.6億元續約！史上最高薪總教練　與大谷翔平攜手再拚冠

勇士主場警鈴大作！柯瑞以為是表演　曝巴特勒帶來的巨大改變

勇士主場警鈴大作！柯瑞以為是表演　曝巴特勒帶來的巨大改變

台灣火球男登場！古林睿煬11日迎來日職初登板　對羅德預計投1局

台灣火球男登場！古林睿煬11日迎來日職初登板　對羅德預計投1局

桃猿新戰袍亮相！林泓育讚條紋球衣非常帥　球褲跟進更完美

桃猿新戰袍亮相！林泓育讚條紋球衣非常帥　球褲跟進更完美

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

熱門新聞

經典賽失誤「西班牙三壘手」走出陰霾了！　發文感謝台灣球迷

菅野智之感謝王建民！「該向黑田博樹學習」一句話影響深遠

大谷翔平190公里暴力二壘安打！大聯盟官方驚嘆：與眾不同

獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消　主帥奇德：從沒見過

台灣羽球一姐換人！　戴資穎「稱霸12年」偉大紀錄畫句點

快訊／古林睿煬日職首秀最速153　省力中繼11球演出3上3下

讀者回應

﻿

熱門新聞

1經典賽失誤「西班牙三壘手」　發文感謝台灣球迷

2王建民一句話影響菅野智之

3大谷翔平痛擊190公里暴力二壘安打！

4獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消

5台灣一姐換人！戴資穎12年偉大紀錄告終

最新新聞

1宇宙邦！悍將熱身賽8連不敗

2樂天女孩主場戰袍曝光！曲線全展現

3中職擬縮短投球計時　林泓育談一關鍵

4把新科球王打倒在地　高承睿惜敗

5中職壘包加大明年上路！球員怎麼看？

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366