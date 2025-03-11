直擊！滋賀湖泊2025年首勝　游艾喆高人氣變身日職籃師奶殺手

記者杜奕君／專題報導

日本職籃B.League在2024-25賽季，共有游艾喆、曾祥鈞以及阿巴西3名台灣好手，在第1級賽場打拚效力，此次《ETtoday新聞雲》特別前進日本滋賀湖泊主場，見證兩名台將游艾喆、曾祥鈞在場上對決奮戰。其中游艾喆更是深得滋賀主場球迷熱愛，不僅化身「師奶殺手」，甚至球隊也為他設立相關周邊商品專區，人氣指數可說是隊內頂尖。

▲游艾喆職業生涯從旅日出發，在滋賀湖泊累積高人氣。（圖／Baller 籃球誌提供）

本賽季日本職籃B.League共有3位中華隊國手等級台將赴日打拚，其中「黑豹」阿巴西效力秋田北部喜悅，曾祥鈞則隸屬名古屋戰鷹，至於剛剛從政治大學畢業的游艾喆，則是加盟滋賀湖泊效力。

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▲3月1日、2日滋賀湖泊主場賽事，游艾喆成為球隊焦點主打星。（圖／記者杜奕君攝）

3月1日、2日，名古屋戰鷹作客交手滋賀湖泊，兩名台灣好手游艾喆、曾祥鈞也在2日賽程獲得正面交手機會，游艾喆替補出賽14分8秒，攻下4分、4助攻、2抄截，曾祥鈞則是替補出賽8分45秒，有1個籃板進帳。

最終滋賀湖泊頂住對手反撲壓力，以81比75贏球，勇奪2025年以來主場首勝，也是本季主場第2勝，讓全場球迷觀賞了一場精彩拉鋸激戰。

▲隸屬名古屋戰鷹的另一位台灣好手曾祥鈞，也隨隊在滋賀客場出賽。（圖／Baller 籃球誌提供）

值得一提的是，雖然滋賀湖泊主場「Shiga Daihatsu Arena」地理位置距離主要城市有些許距離，以從大阪出發為例，必須先搭乘JR電車前往瀨田車站，抵達後再搭乘球場接駁車，才能抵達滋賀湖泊主場。

不過以2日主場賽事為例，可容納5000人的「Shiga Daihatsu Arena」，此戰湧入4374位球迷入場觀戰，且賽前可以見到許多日本當地球迷，都身著游艾喆的專屬7號球衣，不少球迷都表示，「游艾喆防守認真，且長得很可愛，因此選擇支持應援他。」

在滋賀湖泊主場外，此次與名古屋獵鷹2連戰，就特別以游艾喆與戰鷹主控並里成作為大型廣告看板主角，游艾喆的高人氣，也展現在周邊商品銷售上，另外官方周邊商品販售上，甚至設有「游艾喆專區」除了販售他的相關球衣、T恤以及肖像鑰匙圈外，也有應援毛巾、貼紙等琳瑯滿目商品，銷售熱度可說相當火燙。

▲游艾喆在滋賀湖泊享有高人氣，球隊甚至設有專屬的周邊商品專區。（圖／記者杜奕君攝）

另外，滋賀湖泊相關球隊周邊產品也可說是橫跨食衣住行及育樂，除了基本籃球相關商品外，甚至也有零食薯片、牛肉咖哩即食包，甚至先前也曾和日本模型大廠「田宮TAMIYA」推出過球隊專屬配色的四驅車模型商品，將日常生活與球隊徹底結合。

游艾喆就說，「從我來到這裡開始，就感到日本球迷非常熱情，即便在客場比賽，也會有球迷搭很久的車來替我們加油，甚至還會學習簡單中文來替我打氣，我也非常開心有這麼多球迷來替我應援，希望能用好的表現來回應這些球迷的支持。」

在主場比賽開打前，滋賀湖泊場外也設有「LAKES KITCHEN」，販售各種類食物，在場內也有如同日本職棒的「行動啤酒」販售服務，加上球場外各種趣味小遊戲設施，可說是「小而美」打造闔家觀賽的舒適環境，相當值得國內職籃球隊借鏡效法。

身為「台灣女婿」的滋賀湖泊會長中山太也表示，「因為游艾喆，確實有不少台灣球迷開始認識滋賀湖泊這支球隊，甚至也有不少台灣職籃球隊，向球團提出了季外邀請交流賽的計畫，滋賀湖泊也相當期待能續留游艾喆，希望他能持續成長，並為球隊帶來貢獻。」

▲游艾喆在日本球迷眼中，憑藉出色防守態度贏得好評。（圖／記者杜奕君攝）