旅日生存大不易　游艾喆、曾祥鈞親曝台、日職籃最大差異

記者杜奕君／專題報導

近年來日本職籃B.League大舉開放「亞洲外援」，2024-25賽季台灣也有包括游艾喆、曾祥鈞以及阿巴西3名來自台灣的好手站上日本職籃第1級賽事舞台。不過遠赴異鄉打拚，除了必須克服語言、籃球文化差異挑戰外，如何在教練團賦予的任務中，找到能夠發展的角色定位，也成為台灣選手能否站穩日職舞台關鍵。

▲中華男籃主力內線好手曾祥鈞，本季轉戰日本職籃名古屋戰鷹效力。（圖／Baller 籃球誌提供）

《ETtoday新聞雲》前進日本B.League滋賀湖泊主場，見證隸屬該隊的游艾喆，交手來訪名古屋戰鷹，戰鷹陣中同樣有來自台灣的長人曾祥鈞在陣，3月2日兩人也同時上場較勁，留下難得的台將對壘紀錄性一刻，最終游艾喆順利幫助滋賀湖泊在主場以81比75取勝。

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曾祥鈞、游艾喆在該役結束後，親自出席賽後記者會，談到這次的場上過招，曾祥鈞笑說，「蠻開心能遇到同鄉，能和游艾喆一起打球，在場上也有稍微聊天、互相激勵彼此。主要是在場上聊比賽的東西，昨天賽後（兩隊連兩天進行對決，皆在滋賀湖泊主場）也有一起吃飯、聊天。」

現年26歲的曾祥鈞，是台灣中生代積極培養的本土長人，近年來也多次成為中華男籃主力班底，本季加入名古屋戰鷹，目前多半以替補中鋒身份登場，賽季場均為1.7分、1.9籃板、0.4助攻，其所屬的名古屋戰鷹，截至3月10日止，戰績為18勝22敗，在聯盟「中地區」排名8隊當中的第6位。

▲曾祥鈞點出在日本職籃生存和台灣籃壇的最大差異。（圖／Baller 籃球誌提供）

曾祥鈞談到本季首度赴日發展時表示，「日本球員在球場上的態度，不管訓練、比賽，都是全心全意在籃球上，不會因為一些事情分心。日本的球隊跟台灣相比又更多，因此必須要更了解各隊的洋將習性，是擅長外線還是主打內線，這些都是對自己經驗上更大的提升與幫助。」

至於頂著台灣學生聯賽天才控衛美名，在HBL高中籃球聯賽、UBA大專籃球聯賽累積拿下「6冠」殊榮的游艾喆，大學畢業後選擇挑戰日本職籃舞台，目前場均能繳出4.8分、2籃板、3.7助攻（全隊最高）、1.1抄截（全隊第2），不過滋賀湖泊截至3月10日止的戰績僅有4勝35敗，排名在西地區8隊當中墊底，也是全聯盟最差戰績。

談到赴日至今表現，游艾喆強調，「我們不管現在的戰績如何，就是努力把每一場球給打好。我在中華隊與滋賀湖泊都是從替補角色出發居多，該怎麼讓自己一上場就打出表現與球隊需要的東西，我會盡量在這方面努力。」

近年來日本出產的後衛，包括河村勇輝、富樫勇樹等人，都讓世界見識到亞洲後衛的強勢表現，游艾喆談到台、日後衛的差異時強調，「日本的後衛，不論速度、力量的強度都很夠，自己在訓練或是實戰，我都需要更專注以及更多的肢體對抗，更用心的攻守，這些都是過往我在大學端不同之處。」

▲游艾喆挑戰日本職籃舞台，體驗更高強度場上對抗性。（圖／Baller 籃球誌提供）