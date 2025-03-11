HBL新科MVP劉程恩自爆當初沒人要　感謝伯樂黃萬隆

▲2025年全國國民小學籃球錦標賽將於3月17日開打，參賽球隊代表合影。（圖／小學體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年全國國民小學籃球錦標賽將於3月17日至4月1日在板橋體育館點燃戰火，今(11)日舉行開賽記者會，現場不但聚集各參賽球隊代表，剛出爐的HBL四強賽球員松山高中劉程恩、南湖高中周佑承、南山高中劉耕灝及楊承叡也受邀出席。劉程恩自爆當年受到學長游艾喆影響愛上籃球，但一度沒有高中要他，幸虧伯樂黃萬隆將他收進松山。

立法院副院長江啟臣百忙中抽空前來蒞臨此一盛會，他在開幕致詞中表示，「小學的籃球賽事不多，除了肯定大會主辦比賽的用心也體恤小球員的家長不辭辛苦陪伴小孩，更強調台灣不是只有棒球尚勇，籃球也可以尚勇。」

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青年發展基金會董事長連勝文認為，「基層籃球已逐漸受到台灣民眾的重視，國際賽的成績也很亮眼，基層扎實的籃球運動推廣功不可沒。他感到最遺憾的是他的故鄉台南參賽隊數不如花東及苗栗，也希望南部縣市球隊能獲得更多關注。」

▲剛剛拿下HBL冠軍與MVP的松山高中劉程恩受邀出席。（圖／小學體總提供）

甫獲得HBL冠軍賽MVP及創下大三元紀錄的松山高中劉程恩自認從小學就受到南澳學長游艾喆影響深深愛上籃球，更自嘲國中時期沒打出成績所以沒有高中要他，幸虧遇到伯樂前松山高中教練，現台新育樂執行長黃萬隆。

而台下代表贊助商台新金控出席的黃萬隆，他也連忙點頭稱是。劉程恩也鼓勵所有小球員一定要堅持到最後，因為「堅持」對運動員來說是很重要的心理素質，有堅持才有可能影響比賽結果。

中華民國小學體育總會理事長陳煥修在致詞時表示，「今年參賽隊數高達325支球隊，全國國民小學籃球錦標賽從開辦之初百隊報名，到去年創新高的317隊，今年再刷新來到325隊，除了相當感謝大會會長、新北市議員劉哲彰長期支持基層籃球到現在已逐漸開花結果，超過400隊參賽指日可待。」

▲小學體總理事長陳煥修。（圖／小學體總提供）