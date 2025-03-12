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騎士克服18分落後大逆轉　「15連勝」追平隊史最佳紀錄

記者杜奕君／綜合報導

本季戰績一路長紅的克里夫蘭騎士，12日主場迎戰布魯克林籃網，雖然頭號球星「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）輪休並未出賽，球隊一度也面臨落後18分不利局面，但靠著明星主控賈蘭德（Darius Garland）末節飆分上演個人秀，最終騎士以109比104逆轉擊敗籃網，寫下追平隊史最佳的「15連勝」。

此戰騎士包括頭號大將米歇爾，以及杭特（De’Andre Hunter）與傑隆（Ty Jerome）都進行輪休，也讓戰力面臨不小考驗，籃網在砍將湯瑪斯（Cam Thomas）飆分情況下，上半場就手握13分領先優勢。

下半場開打後，騎士狀態依舊沒有起色，一度落後來到18分之多，所幸末節球隊主力控衛賈蘭德回神，領軍打出一波18比8攻勢，在賈蘭德單節轟下18分，全場30分、4籃板、8助攻、4抄截的火力放送下，騎士逆轉以109比104贏球，除了拿下平隊史最高的15連勝，也成為聯盟史上第6支單季兩度拿下15連勝的強權球隊。

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騎士此戰除了賈蘭德爆轟30分外，艾倫（Jarrett Allen）貢獻23分、13籃板、3阻攻，莫布里（Evan Mobley）21分、9籃板、6助攻。

飲恨吞敗的籃網方面，湯瑪斯砍下全隊最高27分，強森（Cameron Johnson）則有17分、5籃板、5助攻。

▲騎士賈蘭德末節大爆發，成功率隊逆轉寫下15連勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士賈蘭德末節大爆發，成功率隊逆轉寫下15連勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 騎士賈蘭德籃網湯瑪斯15連勝Darius Garland

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