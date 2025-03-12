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中華男籃16人名單有遺珠　3大長人曾祥鈞、謝宗融、林正都缺陣

▲瓊斯盃中華藍阿巴西、阿提諾、曾祥鈞。（圖／中華籃協提供）

▲曾祥鈞因為日本職籃母隊名古屋戰鷹不放人，缺席此次亞洲資格賽第二輪附加賽。（圖／資格賽）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃將在3月19日至21日，以地主身份在北市大天母體育館交手關島、泰國，爭取2025年亞洲盃資格賽第2輪附加賽（外卡賽）出線，取得兩張晉級亞洲盃正賽門票。不過此次16人名單一度「難產」，中華籃協副秘書長兼發言人張承中透露，「旅日的曾祥鈞，就是母隊不放人，至於謝宗融、林正以及王皓吉都是因傷無法參賽。」

此次中華男籃將在3月19日至21日，與同組的關島、泰國交手，「3搶2」爭取兩張晉級亞洲盃正賽的最終門票。

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不過此次亞洲盃16人名單直到12日官方正式記者會前，才大致公布雛形，對此籃協副秘書長張承中表示，「名單一直調整，想公布但是一直改，所以無法公佈出來。」

由於資格賽第3階段打完後，外卡賽相關主辦國、賽程公佈都相當臨時，因此本次台灣兩大職籃TPBL、PLG的球員將會在17日才正式向中華隊報到。

至於旅外球員方面，在日本職籃秋田喜悅效力的「黑豹」阿巴西預計13日就能返台，但在中國CBA聯賽效力的3名大將劉錚、陳盈駿以及林庭謙，都要等到18日才能正式回台。

此次2025年亞洲盃資格賽第2輪附加賽，中華男籃將以地主身份在19日交手關島，21日則要面對泰國，中華籃協李忠恕副秘書長將擔任總領隊，希望接下來在亞洲盃正賽、世界盃賽事都能提供國家隊最好的資源，幫助中華隊爭取佳績。

▲獵鷹鉑金、飛雷神、謝宗融、谷毛唯嘉，領航猿盧峻翔。（圖／PLG提供）

▲謝宗融因傷辭退此次中華隊。（圖／資料照）

關鍵字： 中華男籃中華隊外卡賽曾祥鈞謝宗融林正16人名單台籃張承中

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