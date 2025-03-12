黑馬！27歲的關達祐首度進中華隊　圖齊親曝入選最大主因

▲關達祐（右3）生涯首度入選FIBA層級中華男籃16人名單。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃備戰2025年亞洲盃資格賽第2輪附加賽（外卡賽)，正式16人名單12日在官方記者會上也首度公開。其中最大亮點，就是隸屬PLG職籃桃園璞園領航猿的27歲後衛關達祐，獲得總教練圖齊青睞，生涯首度入選FIBA層級正式中華隊。圖齊也親曝關達祐入選最大主因，認為他能投能切，加上能夠完整配合訓練，是入選最大主因。

中華男籃將於3月19日至21日，以地主身份出擊此次2025年亞洲盃資格賽第2輪附加賽（外卡賽)，其中19日交手關島、21日對上泰國，地點都在北市大天母體育館。

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此次中華隊16人名單包括包括劉錚、陳盈駿、林庭謙（以上CBA聯賽）以及阿巴西（日本B.League），以及周桂羽、陳又瑋、盧峻翔、關達祐（以上PLG職籃）加上高錦瑋、林信寬、馬建豪、胡瓏貿、林信寬、雷蒙恩、陳冠全以及高柏鎧（以上TPBL職籃）。

其中最大亮點首推領航猿27歲後衛關達祐，繼去年入選瓊斯盃中華白隊後，首次在FIBA等級正式國際賽，獲得中華隊徵召。

關達祐表示，「上階段中華隊主場對上菲律賓，我有到現場看球，能夠入選中華隊一直是我從小的夢想，能夠入選就是件好事，我第一時間就馬上答應了。」

關達祐也笑說，「在這裡有陳冠全學長很照顧我，還有盧峻翔、藍少甫等人都很熟，因此我不擔心，只希望能多問多做，趕快融入中華隊體系中。」

此次領航猿陣中林正因傷辭退中華隊，李家慷則再度成為「遺珠」，對此關達祐則強調，「希望下次我能和家慷一起入選中華隊，這一定是件很棒的事。」

中華隊總教練圖齊則表示，「關達祐可以投也可以切，去年在瓊斯盃中華白隊時期我也帶過他，加上領航猿能夠從14號起就配合中華隊徵召訓練，能夠完整配合國家隊的訓練時程，是入選一大關鍵。」

▲ 中華男籃此次16人名單正式出爐。（圖／記者黃克翔攝）