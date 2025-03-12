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快訊／中華男籃16人名單出爐　關達祐首次入選成最大黑馬

▲莫巴耶率中華白大勝美國、關達祐。（圖／籃協提供）

▲關達祐此次以黑馬姿態入選中華男籃最終16人名單。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃將於3月19日至21日，以地主身份出擊此次2025年亞洲盃資格賽第2輪附加賽（外卡賽），和關島、泰國交手爭取兩張晉級亞洲盃正賽門票。此次中華男籃16人完整名單也正式公佈，除了「旅外4星」劉錚、陳盈駿、林庭謙以及阿巴西外，另外還包括歸化球員高柏鎧，以及盧峻翔、胡瓏貿、高錦瑋等人，都將在此次賽事披上國家隊戰袍出擊。

此中華隊完整16人名單包括劉錚、陳盈駿、林庭謙（以上CBA聯賽）以及阿巴西（日本B.League），以及周桂羽、陳又瑋、盧峻翔、關達祐（以上PLG職籃）加上高錦瑋、林信寬、馬建豪、胡瓏貿、林信寬、雷蒙恩、陳冠全以及高柏鎧（以上TPBL職籃）

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今日共有周桂羽、陳又瑋、盧峻翔、關達祐，TPBL職籃雷蒙恩、陳冠全，以及SBL聯賽藍少甫共7位球員出席記者會。

上階段對上菲律賓之戰表現出色的陳冠全表示，「一場一場拚，在訓練就把細節做好，就能邁向最高的舞台。」

近期表現火燙的「夜王」盧峻翔說，「首次要打這麼密集的比賽，心態就是面對它，做好恢復，希望屆時能有好的成績。」

至於此次入選最大「黑馬」，隸屬領航猿的後衛關達祐則強調，，「小時候就很想要中華隊球衣，持續不被看好能夠被選中，這是很大的榮譽，我會盡一切努力來幫助球隊取得勝利。」

關鍵字： 中華男籃中華隊關達祐台籃盧峻翔陳冠全

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