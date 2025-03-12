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「神冠全」又來了！　陳冠全喊話要替中華男籃拿回亞洲盃門票

▲▼ 中華男籃 2025 FIBA 亞洲盃資格賽 第二輪附加賽 記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳冠全（左3）此次再度入選中華男籃，力拚亞洲盃正賽門票。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／台北報導

上階段代表中華男籃出賽，並在主場擊退強敵菲律賓之戰替補表現出色的「澎澎」陳冠全，此次再度入選中華隊16人名單，將以地主之姿在3月19日至21日於天母體育館交手關島及泰國。陳冠全強調，「此次再度入選，當然希望能贏，順利取得亞洲盃正賽資格，也要洗刷上屆亞洲盃輸得不明不白的屈辱。」

陳冠全在亞洲盃第3階段，主場對上菲律賓之戰，在歸化大將高柏鎧面臨犯規麻煩時，替補上陣替中華隊在攻守兩端都穩住陣腳，最終也順利在主場贏得久違對菲律賓的勝利。

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在上次抗菲好表現後，陳冠全在網路上也獲得「洗白」，不少球迷給予他的奮戰態度好評，對此陳冠全笑說，「我其實不太看這些球迷留言，但有聽說大家給予正面的回饋，這樣的互動很有趣。」

陳冠全說，「此次接受徵召，母隊戰神球團原本是怕我們太累，因為中華隊比賽完隔天又有賽程，但我沒有想太多，就是比賽而已。」

陳冠全也說，「主要是也希望能幫中華隊贏得亞洲盃正賽門票，能夠報上屆亞洲盃輸得不明不白的仇。」

2022年，中華隊當時在亞洲盃男籃賽意外遭約旦不可思議的半場大號三分彈絕殺，無緣重返8強，當時造成台灣球迷熱議，當時陳冠全也是陣中一員。

關鍵字： 陳冠全中華男籃中華隊台籃戰神

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