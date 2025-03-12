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雷蒙恩打中華隊被唸「嗨過頭」　對決關島羅斯喊話要澎澎扛

▲▼ 中華男籃 2025 FIBA 亞洲盃資格賽 第二輪附加賽 記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲中華男籃此次再度組成強悍陣容力拚亞洲盃資格賽第2輪附加賽。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃台北台新戰神選秀狀元雷蒙恩，繼上次亞洲盃男籃資格賽第3階段首度入選中華隊後，12日在亞洲盃資格賽第2輪附加賽再次入選16人名單。談到替台灣再次效力，雷蒙恩被隊友笑稱「過嗨」，但雷蒙恩則強調，「自己就是單純想要打球，希望努力幫助中華男籃贏球。」

2025年亞洲盃資格賽第2輪附加賽（外卡賽），中華籃協取得主辦權，中華隊將在3月19日對上關島、21日交手泰國，以分組「3取2」的方式，前兩名球隊將取得亞洲盃正賽參賽資格。

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其中上階段在對上香港之戰表現優異的雷蒙恩，此次也再度入選16人名單，同樣入選的隊友「澎澎」陳冠全就笑說，「雷蒙恩入選中華隊很亢奮，我都要一直提醒他不要過嗨！」

對此，雷蒙恩則笑說，「我知道我有時候會High過頭，但那是因為我想幫助球隊做很多東西，我希望這次比賽兩場都能獲得登錄，幫中華隊拿下勝利。」

被問到打首場職業賽跟首場中華隊國際賽時，哪個比較緊張？雷蒙恩則說，「第一次站上職業賽場比較緊張，打中華隊我的腦中就只有想幫中華隊贏球，我一定會努力。」

另外，此次小組賽的對手關島，陣中主力前鋒羅斯，目前也正好在TPBL職籃桃園台啤永豐雲豹效力，雖然雷蒙恩還沒有實際在職籃賽場和羅斯交手過，但雷蒙恩笑說，「我知道羅斯，防守他的任務就交給澎澎了！」

▲▼ 中華男籃 2025 FIBA 亞洲盃資格賽 第二輪附加賽 記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲雷蒙恩（左2）被說打中華隊嗨過頭。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 雷蒙恩陳冠全中華男籃台北戰神TPBL台籃

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