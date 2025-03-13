雲豹高機率跟羅斯說再見！　高錦瑋掛傷號有望補小洋將

▲雲豹羅斯戰力不符預期，高機率遭到撤換。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

桃園台啤永豐雲豹12日在客場以77比94不敵新竹御嵿攻城獅，苦吞近期3連敗。雲豹陣中王牌主控高錦瑋無預警掛傷號，此戰無法上陣成為落敗最大主因。雲豹球團營運長顏行書透露，「球隊正積極物色小洋將，希望補上後場戰力缺口，至於陣中關島男籃主將羅斯，只能說處境非常危險，換人的可能性極高。」

雲豹12日無預警傳出本土王牌球星高錦瑋雙膝、右腳踝都出現傷勢，除了對上雲豹之戰無法上陣外，就連後續中華男籃在19日登場的2025年亞洲盃資格賽第2輪附加賽，高錦瑋恐怕也將辭退此次賽事。

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雲豹營運長顏行書透露，「球團將在13日緊急安排高錦瑋赴醫院檢查傷勢，也將安排他進行高壓氧治療，一定會審慎考量他的傷勢狀況，決定後續該如何處置安排。」

雲豹本季後場戰力始終面臨考驗，季外補強的後衛要角呂濟而，賽季尚未開打就遭遇嚴峻膝傷，在即將恢復上場之際，又再度面臨傷勢整季報銷，連帶也讓高錦瑋本賽季出賽時間始終吃重，場均出賽超過41分鐘，如今也出現傷勢狀況，成為雲豹最大隱憂。

目前雲豹例行賽戰績為9勝13敗，排名聯盟倒數第2位，在4月份將面臨「19天8戰」的嚴峻賽程考驗下，顏行書也透露，在高錦瑋、呂濟而等人都掛傷號下，球團正積極物色能夠填補後場的新洋將人選，在各隊洋將戰力都積極補強下，這也是必要的作為。

據了解，雲豹陣中洋將羅斯，很可能面臨遭替換狀況，12日對上攻城獅之戰，羅斯僅出賽13分19秒，攻下2分、8籃板、1助攻，還發生5次失誤，整體貢獻度不高，顏行書表示，「目前這樣的狀況，羅斯確實無法分擔太多上場時間，處境只能說非常危險。」

值得一提的是，羅斯除了是雲豹洋將，也是關島男籃主力前鋒，他預計將在3月19日到21日的2025年亞洲盃資格賽第2輪附加賽代表關島男籃出賽，且19日就將在天母體育館交手中華男籃。

▲雲豹王牌主控高錦瑋（右）掛傷號，可能找來小洋將填補後場戰力。（圖／TPBL職籃提供）