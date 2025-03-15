斯巴達障礙跑高雄站　21KBeast野獸賽菅田崚馬封王

▲日本菅田崚馬現職是消防員。（圖／斯巴達障礙跑高雄站提供）

記者杜奕君／綜合報導

今年首場斯巴達障礙跑Spartan Race「高雄站」今日在國立高雄師範大學燕巢校區熱鬧開跑，吸引海內外超過6000名運動愛好者參與。賽事包括50k Ultra超獸賽、21K Beast野獸賽和小勇土賽程，競爭最激烈的21K Beast野獸賽中，日本選手菅田崚馬以2小時03分53秒奪冠，台灣選手蔡榮峻以2小時20分25秒排名第六。女子組由台南素人選手王南評奪冠，她繼去年新北市站後再次封后。

高雄市觀光局局長高閔琳表示，「斯巴達高雄站賽事首次增加了「Ultra超獸賽」，使高雄成為國際運動界的焦點，也為2028洛杉磯奧運障礙賽項目培訓選手。」

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她推薦參賽者賽後攜家帶眷走訪高雄周邊地景生態及美食景點，如田寮月世界、石母乳洞穴生態之旅、土雞料理及岡山羊肉爐等，並建議多停留一天，至六龜區泡湯、賞花、寺廟祈福，或到茂林區賞蝶及那瑪夏區賞螢，深度體驗高雄的季節美景和城市魅力。

▲台將「耶穌」蔡榮峻在身體不適下獲總排第六。（圖／斯巴達障礙跑高雄站提供）

今年斯巴達賽再度把三色周末帶到高雄，並首度引入Ultra 50公里賽制。賽事總經理陳功儒表示，「體育署已在高雄設立OCR訓練站，希望藉由此次比賽幫助台灣選手準備2028年奧運。同時，後疫情時代大家對健康更加重視，運動是對抗病毒的最佳方式，今年賽事增加了更多挑戰性障礙。」

今天高雄氣溫飆高，選手們在21K Beast野獸賽中頻頻喊苦。日本選手菅田崚馬賽後表示，「高雄賽道簡單但溫度偏高。菅田崚馬過去是學校足球校隊，現為日本消防員，每天抽空自我訓練。他與日本「登高王」加藤浩並列日本斯巴達雙雄，明天兩人將在10K Super超級賽中對決。」

男子組台灣選手蔡榮峻排名第六，他表示因照顧10個月大的女兒，最近無法完整訓練，且賽前支氣管出問題，賽中曾有棄賽念頭，但最終堅持完成比賽。蔡榮峻原目標前三名，但因標槍失誤被罰波比跳20下，浪費了3分多鐘。

女子組台南選手王南評以2小時42分04秒奪冠，她表示膝蓋、肩膀有傷，且凌晨才南下，比賽時感覺快中暑了。王南評過去是大學乙級女排球員，赴日本神戶大學求學後迷上斯巴達，目前擔任口譯自由接案工作，她笑稱自己是佛系訓練，平時訓練看工作間隙安排。王南評平均一年參加20場類似比賽，她表示參賽目標是不要受傷，運動讓人開心才是最重要的。

▲王南評熱愛運動奪下女子總排第一。（圖／斯巴達障礙跑高雄站提供）