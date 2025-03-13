不是棄用！高國豪連兩戰登錄未上場　張樹人：背傷逐日觀察

▲攻城獅高國豪連兩戰登錄著裝卻未出賽。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃新竹御嵿攻城獅本土王牌一哥高國豪，近兩戰雖然都正常登錄且穿著正式球衣亮相，但連續兩戰都完全未獲得上場機會，引發球迷討論。對此，攻城獅總經理張樹人解釋，「高國豪是因為先前弄傷了下背部，因此目前處在每日觀察名單，只要狀態好轉就會上場。」

季前喊出要以力拚「年度MVP」為目標，高國豪在賽季開打後，無論個人及團隊表現，都面臨極大考驗，目前攻城獅戰績7勝16敗，排名聯盟7隊之末，如果想要拚進季後賽，剩餘賽程勢必得打出極優異表現，才有可能將排名向上拉抬。

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至於個人表現方面，高國豪目前場均10.4分、3.8籃板、4.9助攻、2抄截，但整體投籃命中率僅有34.5%，且近兩戰分別對上高雄全家海神以及桃園台啤永豐雲豹，都在有登錄情況下，全場坐足板凳未上場，這對於身為球隊一哥來說，可說是相當不可思議狀況。

對此，攻城獅總經理張樹人表示，「高國豪先前弄傷了下背部，因此球團目前將他列入每日觀察名單，希望他的狀態能夠逐漸好轉，就會恢復上場。」

攻城獅本周六、日還將在主場分別對上新北國王及海神，屆時高國豪是否能夠上場效力，也將成為比賽觀察重點之一。

▲高國豪連兩戰坐足冷板凳，球團透露是因為背傷逐日觀察。（圖／TPBL職籃提供）