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中華隊危機！賀博被美國男籃看上　籃協：給球員思考空間

▲中華藍賀丹、賀博、高錦瑋、林秉聖、高柏鎧、圖奇 。（圖／籃協提供）

▲賀博受到美國U19男籃邀請，中華籃協表態願意給空間思考。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

過去兩年都返台成為瓊斯盃國手的台美混血小將賀博，在NCAA新秀賽季大放異彩，成為所屬常春藤聯盟最佳新人，精彩表現也開始受到NBA各隊關注。甚至美國U19男籃日前也傳出邀請他加入助陣，不過賀博尚未確定是否加入。對於賀博未來是否參戰中華男籃生變，中華籃協副秘書長張承中表示，「籃協會給予球員思考的空間，不希望造其壓力！」

賀博與哥哥賀丹，目前都在美國NCAA大學籃壇效力，兩人都在16歲之前就取得中華民國護照，具有美國及台灣的雙重國籍，根據FIBA國際籃總規範，能夠以本土球員代表中華男籃出賽，也被視為中華隊未來幾年的重要戰力指標。

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本季為哈佛大學男籃效力，賀博的精彩表現也讓他「全票通過」成為其所屬常春藤聯盟最佳新人，日前賀博也透露自己收到了美國U19男籃的入隊邀請，但詳細是否加入，還需要和家人討論過後再決定。

對此，中華籃協副秘書長兼發言人張承中表示，「籃協和賀家兄弟以及他們的父母關係都相當密切友善，賀博收到邀請是肯定，但也會考量未來發展，籃協和他們都保持溝通及聯繫，也願意全力提供協助。」

張承中也強調，「我們一定是尊重球員的想法，也給他思考空間，不希望造成他任何的壓力，只要他有任何想法或疑問，都可以提出跟我們討論。」

▲▼台美混血籃球好手賀博。（圖／達志影像／美聯社）

▲台美混血籃球好手賀博。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 賀博美國男籃U19中華籃協張承中台籃

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