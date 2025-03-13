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全力配合中華男籃！TPBL職籃改賽程　會長莊瑞雄：我們誠意十足

▲▼ 中華男籃 2025 FIBA 亞洲盃資格賽 第二輪附加賽 記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲為配合中華男籃賽程，TPBL職籃調整例行賽相關重疊賽程。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃即將在3月19日至21日進行2025年亞洲盃資格賽第2輪附加賽，近日有關中華隊國手徵召話題再度被搬上檯面。其中，TPBL職籃為了配合中華隊，以及後續新北國王參與BCL Asia（亞洲籃球冠軍聯賽），宣布調整例行賽賽程以及球員註冊截止日期。聯盟會長莊瑞雄強調，「雖然調整賽程很繁雜，但我們支持國家隊，絕對是誠意十足！」

TPBL職籃由於原先在2025年亞洲盃資格賽第2輪附加賽期間，仍有排定例行賽賽程，日前聯盟緊急公告，為配合國家隊，以及後續BCL賽程，聯盟例行賽進行微調，另外球員註冊截止日期也延後至4月3日，希望讓球隊因應例行賽最後階段戰力整合及衝刺。

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聯盟會長莊瑞雄受訪時重申，「首先感謝各球團的配合，要在賽事已經開打後，進行賽程更動，程序非常繁瑣，包括相關球隊的住宿、交通、以及最困難的票務問題，我們都一一克服。」

莊瑞雄強調，「職籃的存在就是要滿足球迷期待，對於國家隊，聯盟一貫的態度就是誠意十足、全力配合，希望讓球迷看到完整的國家隊打出佳績。」

此次中華隊16人名單中，TPBL職籃就有高錦瑋、林信寬、馬建豪、胡瓏貿、雷蒙恩、陳冠全以及高柏鎧等7名好手入選，將在此次賽事力拚亞洲盃正賽的關鍵門票。

關鍵字： TPBL中華隊中華男籃莊瑞雄會長台籃

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