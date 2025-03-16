神奇！普爾1.8秒超遠三分準絕殺　爐主巫師宰金塊奪2連勝

記者杜奕君／綜合報導

開季戰績一路低迷，排名聯盟墊底的華盛頓巫師，16日作客強敵丹佛金塊主場，卻打出一場精采好球，不僅本季新科「選秀榜眼」薩爾（Alex Sarr）飆出生涯新高34分，巫師一哥普爾（Jordan Poole）更在終場前1.8秒飆進36呎超遠三分彈完成準絕殺，最終巫師就以126比123撂倒金塊，喜迎2連勝。

本季持續重建工程的巫師，今日遠征丹佛挑戰目前排名西區第3位的強敵金塊，此戰地主金塊開賽就毫不留情，單節狂轟44分，一度領先巫師多達16分，眼看就要輕鬆拿下主場勝利。

但巫師不放棄追分，選秀榜眼長人薩爾此戰手感火燙，搭配普爾以及另一名首輪新秀喬治（Kyshawn George）外線取分，巫師下半場開始猛烈追分，3節打完追成95平局面。

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但金塊末節靠著一哥「小丑」約基奇（Nikola Jokic）強勢發揮，一度取得7分超前，但金塊普爾此時三分球連發又讓巫師扳平比數。

最後關頭雙方持續拉鋸，金塊主控莫瑞（Jamal Murray）終場前5.7秒投進後撤幣跳投，讓雙方再度以123比123戰成平手，不過巫師普爾最後關頭挺身當英雄，終場前1.8秒單刀執行最後一擊，並順利命中超大號三分彈，也幫助巫師以3分之差擊敗強敵金塊。

巫師普爾此戰全場11投7中攻下19分外帶6助攻，最後1.8秒的致勝一擊，也幫助球隊迎接難得2連勝。

另外，選秀榜眼薩爾更是轟下生涯新高34分外帶6籃板、5助攻、1抄截、1阻攻，首輪第24順位新秀喬治則是19分、7籃板、5助攻、3抄截。

輸球的金塊方面，約基奇轟下驚人的40分、13籃板、9助攻、2阻攻準大三元，莫瑞24分、6籃板、7助攻、4抄截，衛斯布魯克（Russell Westbrook）也貢獻22分、4籃板、11助攻，可惜球隊仍苦吞近5戰內第3敗。

▲巫師普爾飆進1.8秒三分球準絕殺，硬是攻破強敵金塊主場。（圖／路透）