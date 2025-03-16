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新北市萬金石馬拉松開跑　萬人齊聚翡翠灣力挺「最美賽道」馬拉松

▲新北市萬金石馬拉松3月16日於萬里翡翠灣盛大開跑，吸引來自超過31個國家、超過1.1萬名國內外跑者熱情參與。（圖／富邦金控提供）

▲新北市萬金石馬拉盛大開跑，吸引來自超過31個國家、超過1.1萬名跑者熱情參與。（圖／富邦金控提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

新北市萬金石馬拉松今(16)日在萬里翡翠灣盛大舉行，吸引來自超過31個國家、逾1.1萬名國內外跑者參與。富邦金控自2020年起贊助此賽事，至今已邁入第六年，持續支持這條被稱為「最美賽道」的馬拉松賽事，並推動賽事綠色轉型，致力於永續發展。今年5月即將登場的「2025雙北世界壯年運動會」，富邦也與萬金石馬拉松攜手合作，為賽事暖身。

富邦金控及其子公司長期支持國內體壇，每年投入超過5億元，並成為唯一贊助新北市萬金石馬拉松、臺北馬拉松、台灣米倉田中馬拉松及高雄馬拉松的金融業者。自2021年起，富邦率先結合運動與永續，推動「Run For Green™」計畫，賽事累積達40公里，富邦金控就為跑者種一棵樹，目標於五年內為台灣種下10萬棵樹。截至去年底，參與跑者累計超過30萬人次，已經達成10萬棵樹的目標。

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▲新北市萬金石馬拉松3月16日於萬里翡翠灣盛大開跑，吸引來自超過31個國家、超過1.1萬名國內外跑者熱情參與。（圖／富邦金控提供）

新北市萬金石馬拉松積極邁向綠色賽事，是台灣首場獲得世界田徑總會認證的金標賽事，並獲得美國責任運動協會頒發的國際責任運動銀標章。賽事遵循世界田徑總會要求，由第三方認證單位進行ISO14067碳足跡盤查，目標逐年減碳10%。賽事已採用線上報名及電子完賽證明，並使用咖啡渣及寶特瓶製作跑衣、回收布料製作工作外套。此外，賽道計時車及機巡車皆使用電動車，賽後補給使用在地食材，並搭建LED拱門取代一次性帆布輸出，獎盃製作也加入回收材料。

「2025雙北世界壯年運動會」將於5月17日至30日舉行，本屆萬金石馬拉松在報名期間推出「報名世壯運　就有機會免抽籤參加萬金石馬拉松賽事」活動，並提出「挑戰世壯運　先跑萬金石」口號。富邦金控延續對體育的長期支持，擔任「2025雙北世界壯年運動會」官方贊助夥伴，邀請大家一起熱情支持，為台灣參與國際級體育盛會加油。

▲新北市萬金石馬拉松3月16日於萬里翡翠灣盛大開跑，吸引來自超過31個國家、超過1.1萬名國內外跑者熱情參與。（圖／富邦金控提供）

關鍵字： 萬金石馬拉松馬拉松路跑

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