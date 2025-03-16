運動雲

>

MVP威能！6成5命中率轟48分　雷霆王牌SGA單刀拆解活塞

記者杜奕君／綜合報導

本季問鼎「年度MVP」聲勢水漲船高的奧克拉荷馬雷霆王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），16日作客交手底特律活塞之戰，再度展現飆分本色，全場以高達65.4%的投籃命中率狂轟48分、4籃板、6助攻、3抄截，帶領球隊甩開地主活塞糾纏，最終113比107贏球，拿下近10戰內第9勝。

雷霆今日前進汽車城交手活塞，此戰兩隊上半場打來糾結，西區龍頭雷霆僅以55比54微幅領先。但第3節戰況卻是豬羊變色，活塞頭號大將康寧漢（Cade Cunningham）因為48秒之內連吞兩次技術犯規，遭到驅逐出場，活塞單節更是吞下5次技術犯規，也讓雷霆單節打出36比23猛烈攻勢，拉開14分超前。

最終雷霆在一哥SGA全場26投17中，轟下48分、4籃板、6助攻、3抄截，搭配華勒斯（Cason Wallace）20分、5籃板、3抄截，加上哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）12分、10籃板、5助攻、2抄截、3阻攻，順利幫助雷霆以6分贏球，收下2連勝，也是近10戰內第9勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

苦吞2連敗的活塞，賽後總教練畢柯斯塔夫（J.B. Bickerstaff）重砲抨擊裁判尺度，但球隊目前37勝31敗，仍守住東區第6名席位。

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大轟下48分攻破活塞主場。（圖／路透）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大轟下48分攻破活塞主場。（圖／路透）

關鍵字： NBASGA吉爾吉斯-亞歷山大雷霆活塞康寧漢

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

神奇！普爾1.8秒超遠三分準絕殺　爐主巫師宰金塊奪2連勝

神奇！普爾1.8秒超遠三分準絕殺　爐主巫師宰金塊奪2連勝

快訊／擋不住的勇士7連勝！　「萌神」柯瑞轟28分主場戰勝尼克

快訊／擋不住的勇士7連勝！　「萌神」柯瑞轟28分主場戰勝尼克

湖人4連敗救星來了！　主戰中鋒海耶斯戰太陽有望復出

湖人4連敗救星來了！　主戰中鋒海耶斯戰太陽有望復出

斯巴達障礙跑高雄站　21KBeast野獸賽菅田崚馬封王

斯巴達障礙跑高雄站　21KBeast野獸賽菅田崚馬封王

不是棄用！高國豪連兩戰登錄未上場　張樹人：背傷逐日觀察

不是棄用！高國豪連兩戰登錄未上場　張樹人：背傷逐日觀察

全力配合中華男籃！TPBL職籃改賽程　會長莊瑞雄：我們誠意十足

全力配合中華男籃！TPBL職籃改賽程　會長莊瑞雄：我們誠意十足

攻城獅Bye了禁區巨塔　霍立飛正式離隊

攻城獅Bye了禁區巨塔　霍立飛正式離隊

中華隊危機！賀博被美國男籃看上　籃協：給球員思考空間

中華隊危機！賀博被美國男籃看上　籃協：給球員思考空間

真相大白！謝宗融表態願打中華隊　獵鷹球團發函籃協「婉拒參賽」

真相大白！謝宗融表態願打中華隊　獵鷹球團發函籃協「婉拒參賽」

高錦瑋有「黑卡」了！　TPBL職籃推獎勵送尊爵管家服務

高錦瑋有「黑卡」了！　TPBL職籃推獎勵送尊爵管家服務

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

熱門新聞

大谷翔平、長嶋茂雄合照曝光　日本球迷感動：真的要哭了

大谷翔平東京戰賽前製造出異樣景象　美記者驚訝：最冷靜的混亂

佐藤輝明砲轟賽揚左投！道奇高層當場驚呼糟了　阪神3比0完封勝

平台灣史上最佳！李佳豪闖全英賽冠軍戰　數度將法國新星打倒在地

「排球甜心」廖苡任宣布結束旅日生涯　親曝決定回台主因

曾封鎖台灣！才木浩人三振大谷翔平完美壓制道奇　網：快去大聯盟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平長嶋茂雄合照　日本球迷哭了

2大谷翔平賽前這一幕引關注　美記者驚訝：最冷靜的混亂

3佐藤輝明砲轟賽揚左投！阪神3比0完封勝

4平台灣史上最佳！李佳豪闖全英賽決賽

5「排球甜心」廖苡任宣布結束旅日生涯

最新新聞

1萬金石馬拉松　周庭印國內組冠軍連霸

2陳傑憲官辦熱身賽亮相　餅總談後續計畫

3日職曾對戰陳偉殷　平野惠一祝福

4兄弟雙冠榮耀特展　球員卡限量送

52025自由車環台賽　台北站快克封王

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

眾量級6年賺1億他僅拿695萬　Andy逐條打臉張家6聲明

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

65歲張振寰猝逝！無家屬出面將成「有名無主屍」　公告25天後火化
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366