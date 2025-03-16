MVP威能！6成5命中率轟48分　雷霆王牌SGA單刀拆解活塞

記者杜奕君／綜合報導

本季問鼎「年度MVP」聲勢水漲船高的奧克拉荷馬雷霆王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），16日作客交手底特律活塞之戰，再度展現飆分本色，全場以高達65.4%的投籃命中率狂轟48分、4籃板、6助攻、3抄截，帶領球隊甩開地主活塞糾纏，最終113比107贏球，拿下近10戰內第9勝。

雷霆今日前進汽車城交手活塞，此戰兩隊上半場打來糾結，西區龍頭雷霆僅以55比54微幅領先。但第3節戰況卻是豬羊變色，活塞頭號大將康寧漢（Cade Cunningham）因為48秒之內連吞兩次技術犯規，遭到驅逐出場，活塞單節更是吞下5次技術犯規，也讓雷霆單節打出36比23猛烈攻勢，拉開14分超前。

最終雷霆在一哥SGA全場26投17中，轟下48分、4籃板、6助攻、3抄截，搭配華勒斯（Cason Wallace）20分、5籃板、3抄截，加上哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）12分、10籃板、5助攻、2抄截、3阻攻，順利幫助雷霆以6分贏球，收下2連勝，也是近10戰內第9勝。

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苦吞2連敗的活塞，賽後總教練畢柯斯塔夫（J.B. Bickerstaff）重砲抨擊裁判尺度，但球隊目前37勝31敗，仍守住東區第6名席位。

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大轟下48分攻破活塞主場。（圖／路透）