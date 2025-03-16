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2025國際自由車環台賽　台北市站澳洲快克封王

▲國際自由車環台賽台北站圓滿落幕，快克、馮俊凱。（圖／國際自由車環台賽提供）

▲泰國盧賈伊隊快克以1小時41分11秒奪冠。（圖／國際自由車環台賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年國際自由車環台公路大賽(Tour de Taiwan)正式開幕，首站賽事於今(16)日在臺北市舉行。選手們在全長83.2公里的市區繞圈賽中展開激烈競技，需完成8圈的高速競賽。最後由泰國盧賈伊隊(Roojai Insurance)的快克（Blake Quick）以1小時41分11秒奪冠，並成功穿上象徵總成績領先者的黃衫。台灣一哥馮俊凱效力於日本宇都宮車隊，總排第10名，為單站亞洲第一。

今年的環台賽吸引了來自全球40個國家22支隊伍，共計187位菁英好手來台競輪，其中包括6支世界二級職業車隊，強度堪稱近十年之最。中華隊由總教練盧紹軒帶領李廷威、吳之皓、張誌盛、李冠賢及何彥誼五位選手出戰，爭取最佳團隊表現。台灣旅外職業選手馮俊凱也以職業隊身份參賽。

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台北市長蔣萬安親自到場致詞並預祝中華隊取得佳績，「藉由環台賽的舉辦，臺北市的地標101大樓等景觀，展現臺北市多元包容的運動魅力，讓世界看到臺北。」蔣市長還特別歡迎全球熱愛運動的民眾參加2025雙北世界壯年運動會，強調世壯運不僅推廣全民運動，更能帶動城市觀光。

▲國際自由車環台賽台北站圓滿落幕，快克、馮俊凱。（圖／國際自由車環台賽提供）

▲效力於日本宇都宮車隊的台灣一哥馮俊凱總排第10名，為單站亞洲第一。（圖／國際自由車環台賽提供）

臺北市站的繞圈賽於上午08:50準時出發，從臺北市政府直行並繞行至景福門後折返，每圈10.4公里，共計8圈。封閉式高速賽道讓衝刺車手得以盡情發揮，本場比賽的平均時速高達49.34公里，競爭相當激烈。開賽後，各隊積極嘗試突圍，但在大集團的嚴密控場下，中華隊幾次進攻未果。

最後階段，泰國盧賈伊隊的快克展現強大爆發力，在終點線前擊敗對手，順利摘下單站冠軍，同時獲得10秒減秒獎勵，以總成績領先者的身份迎接第二站賽事。

快克表示，「今天的天氣有點潮濕，但不會太冷，賽道狀況還算穩定。比賽過程中速度很快，我們不斷調整戰術，最後我抓住了終點衝刺的關鍵時機，很開心拔得頭籌。」

儘管未能成功突圍，中華隊仍努力維持在主集團中，確保團隊完賽，並以安全為首要考量。最終李冠賢獲得第40名為全隊最佳，張誌盛50名居次，何彥誼、李廷威和吳之皓則分居第65、69和89名。

首次擔任中華隊教練的盧紹軒在賽後總結表示，「今天的策略本來希望能藉由突圍爭取單飛機會，但關鍵時刻沒能跟上最終突圍的車手，這部分算是比較可惜的地方。選手在攻擊嘗試上表現積極，但在卡位與節奏掌控上還有進步空間。」

此外，盧紹軒特別強調安全是環台賽的重要考量，回顧去年第一站曾發生摔車意外，今年隊伍在比賽中更加謹慎，「雖然沒能爭取到衝刺點，但能夠在因雨溼滑的賽道上順利完賽、避免摔車，對於後續幾站來說仍是正面的結果。」

環台賽第二站將移師桃園市，這是一條極具挑戰性的路線，包含快速道路的長距離巡航以及石門水庫與角板山的爬坡段。李廷威表示，「桃園市站的爬坡路段較為適合我們的選手，我們仍會嘗試突圍，希望能有所突破。」

▲國際自由車環台賽台北站圓滿落幕，快克、馮俊凱。（圖／國際自由車環台賽提供）

▲國際自由車環台賽台北站，行經台北知名地標「台北101」。（圖／國際自由車環台賽提供）

關鍵字： 自由車自由車環台賽快克馮俊凱

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