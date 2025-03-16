轉戰夢想家首勝！　蔣淯安找回侵略性飆本季新高25分

▲蔣淯安砍下25分、4助攻，終於拿下轉戰夢想家後個人出賽首勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

休賽季成為台籃最重磅轉隊球星，台灣本土頂尖控衛蔣淯安在投入福爾摩沙夢想家陣營後，飽受大小傷勢困擾，不過16日主場迎戰台北台新戰神，蔣淯安先發出擊，全場轟下本季個人新高25分外帶4助攻，加上高柏鎧關鍵補籃得手，夢想家最終97比95贏球，不僅終止2連敗，蔣淯安也終於拿下來到夢想家後個人出賽首勝。

賽前分別處於2連敗以及3連敗的夢想家、戰神今日碰頭，兩隊都希望能夠順利止敗贏球。此戰夢想家排出蔣淯安、林俊吉雙控衛出擊，但戰神卻出奇招並未登錄主力控衛，改由老經驗長人莫爾曼上陣。

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兩隊首節打來呈現膠著，地主夢想家僅以22比19小幅領先，但次節蔣淯安開始飆分，招牌急停跳投頻頻建功，在他上半場就獨拿12分帶領下，夢想家以48比43持續領先。

不過戰神展現韌性，第3節持續由3名洋將莫爾曼、米勒以及艾力克聯手追分，加上末節黃聰翰三分球開火，戰神逐步收復失土，在米勒抓下關鍵進攻籃板，接著自行飆進三分彈後，終場前16秒雙方戰成95平局面。

但夢想家暫停後部署，禁區支柱高柏鎧終場前2.9秒籃下補進致勝兩分，隨後戰神莫爾曼嘗試逆轉三分球未能命中，最終夢想家就以兩分險勝。

此戰夢想家先發5人全數得分達雙位數，蔣淯安此戰上場38分31秒，轟下賽季新高25分外帶4助攻，也終於拿下轉戰新東家後個人首勝。林俊吉拿下16分、5助攻，致勝功臣高柏鎧14分、14籃板。

苦吞4連敗的戰神方面，艾力克拿下全隊最高24分外帶8籃板，莫爾曼20分、13籃板，黃聰翰11分，至於今天過26歲生日的曹薰襄則有9分、5籃板、5助攻、4抄截。

▲戰神曹薰襄今天過26歲生日，可惜球隊未能順利贏球止敗。（圖／TPBL職籃提供）