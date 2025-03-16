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萬金石馬拉松　「印帝」周庭印國內男子組冠軍連霸

▲萬金石馬拉松，「印帝」周庭印國內男子組冠軍連霸。（圖／新北市體育局提供）

▲2025新北市萬金石馬拉松，本次再度吸引超過1.1萬位跑者參賽。（圖／新北市體育局提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025新北市萬金石馬拉松今(16)日在萬里翡翠灣熱血開跑，侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥一同為1萬1000名跑者鳴笛起跑。選手在冷風中奮戰，來自衣索比亞的女子菁英選手嘉蒂絲（Ｍulu Gadise）以2小時29分14秒的成績，刷新萬金石女子組大會紀錄(2小時29分25秒) ；金山之子印帝周庭印連霸國內男子組冠軍！

體育局透露，今年特別邀請來自厄利垂亞、衣索比亞、肯亞等國13位國際菁英好手來臺，共計31國、374位外籍選手，超過1萬1000位選手參加。本屆萬金石馬拉松成績，馬拉松女子組冠軍嘉蒂絲 (2小時29分14秒)，成功打破大會紀錄(2小時29分25秒)。賽後嘉蒂絲表示，非常開心奪得冠軍，賽道風景很美，期待明年天氣好的情況下回歸，再來萬金石打破個人最佳成績！

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▲萬金石馬拉松，「印帝」周庭印國內男子組冠軍連霸。（圖／新北市體育局提供）

▲女子組冠軍嘉蒂絲成功以2小時29分14秒打破大會紀錄。（圖／新北市體育局提供）

馬拉松男子組冠軍同為來自衣索比亞的菁英選手畢斯騰（Masresha Bere Bisetegn）以2小時13分47秒完賽。畢斯騰表示，「備戰3個月，表示今天風勢大很有挑戰性，對萬金石永續環境的作為相當認同。」

國內男、女組冠軍同為2022年冠軍組合，國內好手周庭印(2小時26分19秒)連霸，分享征戰策略，去程逆風時告訴自己放輕鬆，不要著急，回程順風加快腳步，更與大家分享「盡力去跑、不要放棄，都有希望」！國內女子組冠軍李佳玫(2小時57分03秒)賽後表示，終場發現破自己2022年的場地紀錄，想對自己說「很棒！進步了」。

▲萬金石馬拉松，「印帝」周庭印國內男子組冠軍連霸。（圖／新北市體育局提供）

▲「印帝」周庭印國內男子組冠軍連霸。（圖／新北市體育局提供）

關鍵字： 萬金石馬拉松周庭印馬拉松印帝李佳玫

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