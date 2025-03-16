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單場轟44分追平自己的聯盟紀錄　努利喊話：攻城獅目標晉級季後賽

▲攻城獅努利、李啟瑋，海神胡瓏貿。（圖／TPBL職籃提供）

▲攻城獅努利單場再度轟下44分，喊話要領軍以晉級季後賽為目標。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅16日迎接主場5天內第3戰，面對賽前處於3連勝氣勢正旺的高雄全家海神，攻城獅得分之鑰努利再度飆分大爆發，單場狂轟44分追平自己所保持的聯盟單場最高得分紀錄，加上射手「Kiwi」李啓瑋飆出本季個人新高16分，攻城獅末節甩開海神糾纏，以116比103贏球，海神也意外中斷3連勝。

目前仍暫居聯盟墊底爐主的攻城獅，今日在主場迎戰南霸天海神，此戰除了當家砍將努利持續飆分外，射手李啓瑋上半場也轟下3記三分球，幫助攻城獅以62比58小幅領先。

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但海神下半場開打後持續緊咬，余純安單節3投3中進帳8分，加上克雷格也有所建樹，攜手幫助海神在3節打完追到僅1分差距。

不過末節攻城獅再度靠著努利爆發，單節他狂轟21分甚至比海神全隊還高，風城軍團也順利甩開對手糾纏，最終以13分之差勝出。

攻城獅此戰以努利21投13中，加上21罰16中砍下追平聯盟單場最高44分，原紀錄保持者正好也是努利本人。李啓瑋此戰也貢獻16分，蕭順議10分、3助攻，而攻城獅本土一哥高國豪此戰又再度坐足48分鐘板凳未能上場。

▲攻城獅努利、李啟瑋，海神胡瓏貿。（圖／TPBL職籃提供）

▲李啓瑋攻下本季個人新高16分。（圖／TPBL職籃提供）

海神方面，艾德拿下全隊最高22分外帶9籃板、4抄截，胡瓏貿21分、6籃板，余純安13分、2籃板、2助攻、3抄截，克雷格14分、6籃板、5助攻。

賽後李啓瑋表示，「今天能拿下個人本季新高表現要歸功於團隊，每一位隊友與教練團都不斷給予我信心，這是一場團隊勝利。」

轟下44分、8籃板、6助攻的努利則開心表示，「今天的團隊表現太棒了，隊友們在日常訓練投入很多時間在投籃訓練，很高興看到大家越來越有自信地出手。我會在場上持續幫助每一位隊友，讓他們在最合適的時機與位置投籃！」

努利也喊話表示，「今晚隊友們為我創造很多機會，今天能拿下這場勝利對團隊而言非常重要，我們一定會全力奮戰，以晉級季後賽為主要目標！」

▲攻城獅努利、李啟瑋，海神胡瓏貿。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神意外終止3連敗，胡瓏貿此戰有21分進帳。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 努利李啓瑋攻城獅海神胡瓏貿余純安TPBL台籃

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