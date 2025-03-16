好慘！已經無緣季後賽　鋼鐵人又遭逆轉苦吞11連敗

▲富邦勇士喜迎4連勝。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

已經確定與本季PLG職籃季後賽絕緣的高雄鋼鐵人，16日踢館台北富邦勇士主場，雖然鋼鐵人洋將陶德第2節個人爆砍22分，追平林書豪當時所保持的聯盟單節個人得分最高紀錄，艾賽亞也轟下37分，但勇士靠著威希貢獻25分、16籃板領軍，最終115比106贏球收下4連勝，鋼鐵人則吞下11連敗，本季團隊第2勝仍未到手。

勇士昨日在主場力克台南台鋼獵鷹，確定搶下最後一張季後賽門票，不過傷了主力砍將金恩，也讓球隊今日戰力面臨隱憂。

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▲鋼鐵人陶德第2節轟下22分，追平聯盟單節個人最高得分紀錄。（圖／PLG職籃提供）

不過此戰勇士兩名洋將威希、沃特斯開賽就不斷在內線逞威，幫助勇士首節打完6分領先鋼鐵人。但鋼鐵人第2節洋將陶德大爆發，單節個人9投8中，包含4顆三分球，轟下追平聯盟個人單節最高的22分，也幫助鋼鐵人單節打出40比29猛攻，半場打完反以62比57超前。

但鋼鐵人在第3節開打後，卻是陷入莫名攻勢斷電，反觀勇士則有洪楷傑單節三分球5投3中，加上柏德、沃特斯也有所發揮，勇士此節一波27比14攻勢，再度逆轉取得領先。

末節鋼鐵人攻勢回溫，艾賽亞、陳范柏彥以及陶德都有所建樹，但勇士內線巨塔威希單節也有12分進帳，最終勇士就以9分之差贏球，收下近期4連勝。

勇士此戰以威希拿下本季個人新高25分外帶16籃板表現最佳，洪楷傑則有21分進帳，沃特斯20分、12籃板。

苦吞11連敗的鋼鐵人方面，艾賽亞勇冠三軍轟下37分、8籃板、4助攻，陶德27分，喬迪10分、18籃板。

▲富邦勇士威希此戰攻下本季個人新高25分。（圖／PLG職籃提供）