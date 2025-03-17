快訊／大逆轉！高錦瑋堅持要打中華隊　顏行書：尊重球員意願

▲高錦瑋表達為中華男籃效力的強烈決心，雲豹球團點頭放行 。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

日前一度傳出雙膝、右腳踝都出現傷勢狀況，可能辭退此次中華男籃的TPBL職籃桃園台啤永豐雲豹王牌主控高錦瑋，經過醫師檢查評估後，確認傷勢無大礙，高錦瑋也表達為國家隊效力的高度意願，雲豹球團營運長顏行書透露，「我們尊重球員意願，只能努力幫他恢復，再交給中華隊！」

中華男籃目前正為2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽「6搶4」關鍵外卡賽如火如荼操兵備戰，預計明天（18日）將全員到齊，為19日對上關島、21日交手泰國的關鍵外卡賽進行最後整備，爭取此組的兩張亞洲盃正賽門票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次再度入選16人名單，隸屬雲豹的王牌主控高錦瑋，日前一度傳出雙膝、右腳踝都出現傷勢狀況，當時球團營運長顏行書甚至表示，「高錦瑋此次中華隊參訓恐不樂觀！」

不過今日傳出狀況大逆轉，高錦瑋日前在經過醫院檢查後，確認傷勢並無大礙，他也向球團再三強調為中華隊效力的強烈意願，因此高錦瑋最終仍將加入此次中華男籃，在主場關鍵外卡賽效力。

雲豹營運長顏行書表示，「高錦瑋是在12日跟我回報膝蓋、腳踝都不舒服，球團緊急安排他在13日中午看診，但醫生評估後並無大礙，我跟他溝通了兩到三次，希望他先休息，不要輕忽疲勞狀態，但小高堅定表達他想為中華隊效力，也說他一定會小心，我們也只能尊重球員意願，如果強迫他不打，他的心裡也不會滿意。」

顏行書強調，「後續我也和中華男籃總教練圖齊通過電話，圖齊教練表達希望高錦瑋能夠準時向中華隊報到，但小高『過度疲勞』的反應是事實，因此我也跟圖齊教練爭取希望讓他休息兩天，球團也馬上安排了高壓氧治療，並且在14日、15日徹底休息，昨天才正式跟中華隊報到。」

據了解，高錦瑋右膝本來就有碎骨的舊傷，至於日前的腳踝傷勢，由於此次檢查發現並沒有嚴重的撕裂狀況，加上高錦瑋強調為國效力的決心，因此最終仍將接受中華隊徵召。

顏行書無奈表示，「站在球團的立場，這真的是非常大的挑戰，我們當然想保護小高，球隊只能盡力利用手邊的恢復裝備，讓高錦瑋盡量恢復到好的狀態，再把他交給中華隊。」

雲豹接下來將在4月面臨「19天8戰」的嚴峻賽程考驗，在高錦瑋堅持參與中華隊情況下，後續他的身體狀態無疑成為最大隱憂，顏行書坦言，「如果小高因為此次中華隊賽程，又再次出現疲勞反應，這一定會影響我們後續的洋將佈局考驗，只能期待他能健康完成此次國家隊任務。」

▲雲豹球團在高錦瑋出現疲勞反應後，第一時間就安排他接受高壓氧治療。（圖／台啤永豐雲豹提供）