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快訊／大逆轉！高錦瑋堅持要打中華隊　顏行書：尊重球員意願

▲中華藍賀丹、賀博、高錦瑋、林秉聖、高柏鎧、圖奇 。（圖／籃協提供）

▲高錦瑋表達為中華男籃效力的強烈決心，雲豹球團點頭放行 。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

日前一度傳出雙膝、右腳踝都出現傷勢狀況，可能辭退此次中華男籃的TPBL職籃桃園台啤永豐雲豹王牌主控高錦瑋，經過醫師檢查評估後，確認傷勢無大礙，高錦瑋也表達為國家隊效力的高度意願，雲豹球團營運長顏行書透露，「我們尊重球員意願，只能努力幫他恢復，再交給中華隊！」

中華男籃目前正為2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽「6搶4」關鍵外卡賽如火如荼操兵備戰，預計明天（18日）將全員到齊，為19日對上關島、21日交手泰國的關鍵外卡賽進行最後整備，爭取此組的兩張亞洲盃正賽門票。

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此次再度入選16人名單，隸屬雲豹的王牌主控高錦瑋，日前一度傳出雙膝、右腳踝都出現傷勢狀況，當時球團營運長顏行書甚至表示，「高錦瑋此次中華隊參訓恐不樂觀！」

不過今日傳出狀況大逆轉，高錦瑋日前在經過醫院檢查後，確認傷勢並無大礙，他也向球團再三強調為中華隊效力的強烈意願，因此高錦瑋最終仍將加入此次中華男籃，在主場關鍵外卡賽效力。

雲豹營運長顏行書表示，「高錦瑋是在12日跟我回報膝蓋、腳踝都不舒服，球團緊急安排他在13日中午看診，但醫生評估後並無大礙，我跟他溝通了兩到三次，希望他先休息，不要輕忽疲勞狀態，但小高堅定表達他想為中華隊效力，也說他一定會小心，我們也只能尊重球員意願，如果強迫他不打，他的心裡也不會滿意。」

顏行書強調，「後續我也和中華男籃總教練圖齊通過電話，圖齊教練表達希望高錦瑋能夠準時向中華隊報到，但小高『過度疲勞』的反應是事實，因此我也跟圖齊教練爭取希望讓他休息兩天，球團也馬上安排了高壓氧治療，並且在14日、15日徹底休息，昨天才正式跟中華隊報到。」

據了解，高錦瑋右膝本來就有碎骨的舊傷，至於日前的腳踝傷勢，由於此次檢查發現並沒有嚴重的撕裂狀況，加上高錦瑋強調為國效力的決心，因此最終仍將接受中華隊徵召。

顏行書無奈表示，「站在球團的立場，這真的是非常大的挑戰，我們當然想保護小高，球隊只能盡力利用手邊的恢復裝備，讓高錦瑋盡量恢復到好的狀態，再把他交給中華隊。」

雲豹接下來將在4月面臨「19天8戰」的嚴峻賽程考驗，在高錦瑋堅持參與中華隊情況下，後續他的身體狀態無疑成為最大隱憂，顏行書坦言，「如果小高因為此次中華隊賽程，又再次出現疲勞反應，這一定會影響我們後續的洋將佈局考驗，只能期待他能健康完成此次國家隊任務。」

▲雲豹球團在高錦瑋出現疲勞反應後，第一時間就安排他接受高壓氧治療。（圖／台啤永豐雲豹提供）

▲雲豹球團在高錦瑋出現疲勞反應後，第一時間就安排他接受高壓氧治療。（圖／台啤永豐雲豹提供）

關鍵字： 高錦瑋中華隊中華男籃顏行書台啤永豐雲豹台籃外卡賽亞洲盃資格賽第二輪附加賽

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