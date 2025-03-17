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還是要靠金童！湖人強勢終止4連敗　唐西奇轟33分主場射太陽

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人日前一度排名衝上西區第3位，不過近期球隊遭遇嚴峻傷兵潮，苦吞4連敗後又滑落至西區第5位。不過17日主場迎戰鳳凰城太陽，靠著「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）全場狂轟33分、11籃板、8助攻，紫金軍團最終以107比96贏球，除了順利終止4連敗，也喜迎主場一波7連勝。

雖然當家球星詹姆斯（LeBron James）持續因傷缺陣，但湖人此戰主場對上太陽，包括唐西奇以及主戰長人海耶斯（Jaxson Hayes）和芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）、文森（Gabe Vincent）等人都傷癒復出，也讓湖人戰力大大提升。

此戰開賽唐西奇更是火力全開，在他單節獨拿13分帶領下，湖人首節就取得31比15的雙位數領先。

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隨後太陽雖然靠著杜蘭特（Kevin Durant）與布克（Devin Booker）領軍反撲，一度在第3節追到個位數落後，不過太陽此戰外線手感低迷，加上始終無法抵擋唐西奇的全能火力輸出，最終湖人就以11分之差擊敗太陽，順利終止4連敗。

唐西奇此戰復出，全場拿下33分、11籃板、8助攻、2抄截，再次展現聯盟頂尖球星身手，「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）則有28分、6助攻，傷癒歸隊的海耶斯也貢獻19分、6籃板。

太陽方面，杜蘭特21分、9籃板為全隊最高，「奪命書生」布克則是19分、6籃板外帶11助攻。

湖人贏球後，目前41勝25敗仍守住西區第5名席位，不過排名第6及第7的金州勇士、明尼蘇達灰狼，近期分別拿下7連勝與8連勝，湖人要穩住季後賽門票，仍須步步為營。

▲湖人唐西奇轟下33分，強勢領軍終止4連敗。（圖／路透）

▲湖人唐西奇轟下33分，強勢領軍終止4連敗。（圖／路透）

關鍵字： 唐西奇湖人NBA太陽Luka Doncic杜蘭特布克

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