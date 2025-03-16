快訊／不敵世界球王　李佳豪奪羽球全英公開賽男單亞軍

▲李佳豪在本屆全英公開賽打出佳績，以男單亞軍作收。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

現年25歲的台灣羽球新世代好手李佳豪，此次在BWF世界羽球巡迴賽超級1000系列「全英公開賽」上演黑馬傳奇，一路過關斬將挺進台灣時間16日深夜的男單決賽，交手來自中國的世界球王石宇奇，最終李佳豪鏖戰50分鐘，以17比21、19比21惜敗石宇奇，但仍追平台灣男子選手在全英公開賽最佳男單亞軍成績。

台灣中租小將李佳豪，此次挺進全英公開賽男單決賽，已經追平周天成的台灣男子選手在全英公開賽最佳成績，今日交手目前世界排名第1位的中國勁敵石宇奇。

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開賽首局雙方打來拉鋸，李佳豪一度以6比5微幅領先，但隨後石宇奇火力全開，取得13比8超前，隨後石宇奇逐步擴大領先來到17比10，雖然李佳豪一度追到3球之差，但石宇奇仍率先逼出4個局點，最終21比17拿下首局。

第2局石宇奇又是率先取得3比1領先，但李佳豪一次漂亮反手進攻帶起氣勢，隨後李佳豪連續吊球成功，逆轉以10比9取得領先。不過石宇奇隨後強勢對角抽殺，以11比10進入技術暫停。

但李佳豪不氣餒，同樣用犀利大對角殺球回敬對手，隨後更是連拿3分追成15比15。但石宇奇隨後穩住節奏，率先出現4個冠軍點，李佳豪不放棄連續追回3分，但石宇奇最後成功21比19，鏖戰50分鐘奪得生涯第2座全英公開賽男單冠軍。

至於李佳豪也拚出全力，最終拿下追平台灣男子選手在全英公開賽最佳成績，本屆以男單亞軍作收。

▲李佳豪在男單決賽打出佳績，不敵世界球王石宇奇惜敗。（圖／資料照）