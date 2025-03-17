騎士16連勝遭終結！　魔術班凱羅轟24分撂倒聯盟王者

記者杜奕君／綜合報導

身為聯盟例行賽龍頭，賽前處於16連勝高峰的克里夫蘭騎士，17日卻在自家主場踢到鐵板，來訪的奧蘭多魔術靠著一哥班切羅（Paolo Banchero）轟下24分、11籃板、7助攻全能表現，加上華格納（Franz Wagner）也有22分、8籃板進帳，魔術最終硬是以108比103擊敗騎士，也斬斷了騎士這波16連勝。

開季表現就十分火燙，騎士在近期更是拉出一波16連勝，其中，在交易大限前找來杭特（De'Andre Hunter）加盟，只要在他有出賽情況下，賽前騎士是完美的「13勝0敗」。

但此戰騎士的16連勝與杭特「不敗神話」可說是雙雙破功，雖然上半場騎士還以60比47強勢領先來訪魔術，末節騎士一哥「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）更在關鍵時刻挺身而出，將比分穩住7分超前，不過魔術展現強大韌性，班凱羅在比賽剩下45.1秒時，關鍵跳投得手，讓魔術逆轉以5分贏球。

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魔術此戰以一哥班切羅的24分、11籃板、7助攻最佳，決勝期的強心臟表現，也成為斬斷騎士16連勝殺手，另外一名主力前鋒華格納則有22分、8籃板，魔術雙星領軍撂倒聯盟龍頭。

至於16連勝遭到終結的騎士方面，米歇爾傷癒歸隊拿下23分、6籃板、5助攻，艾倫（Jarrett Allen）則有20分、12籃板進帳。

▲魔術班凱羅扮演連勝殺手，終結騎士16連勝。（圖／路透）