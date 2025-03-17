灰狼強勢8連勝！　「蟻人」艾德華茲飆41分劍指季後賽

記者杜奕君／綜合報導

近期西區最火燙的兩支隊伍，首推明尼蘇達灰狼與金州勇士，其中灰狼在擺脫上半季攻守走樣低潮，近期打出一波連勝氣勢。今天在主場迎戰西部弱旅爵士，最終以128比102大勝。隊中一哥「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）本場比賽狂飆41分，助隊拿下8連勝，與昨天拿下7連勝，目前暫居西部第6名的勇士已無勝差。

比賽一開始，灰狼便展現出連勝的氣勢。愛德華茲在前8分鐘內就砍下19分，並在對方中鋒凱斯勒（Walker Kessler）頭上完成暴扣。首節結束時，愛德華茲已經累積21分，灰狼也早早取得雙位數領先。

後續比賽中，灰狼並未給爵士任何反擊的機會。第三節灰狼單節打出37比25的優勢，將領先優勢擴大到20分，愛德華茲在該節再添16分。最終，爵士在末節氣力放盡，一度落後到全場最多31分，灰狼輕鬆帶走勝利。

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本場比賽，愛德華茲的41分為全場最高，隊友麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）也貢獻20分和12籃板。爵士方面，塞克斯頓（Collin Sexton）得到22分，凱斯勒則有15分和19籃板，馬卡南（Lauri Markkanen）貢獻16分。

灰狼取得這場勝利後，目前戰績為40勝29敗，西部排名第7，與第6的勇士沒有勝差。勇士近期同樣狀態火熱，已經拉出了一波7連勝。兩隊正全力爭取擺脫附加賽，希望能擠進西區前6名，進入季後賽安全名單內。

▲「蟻人」艾德華茲飆41分，領軍灰狼8連勝。（圖／路透）