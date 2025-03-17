運動雲

>

灰狼強勢8連勝！　「蟻人」艾德華茲飆41分劍指季後賽

記者杜奕君／綜合報導

近期西區最火燙的兩支隊伍，首推明尼蘇達灰狼與金州勇士，其中灰狼在擺脫上半季攻守走樣低潮，近期打出一波連勝氣勢。今天在主場迎戰西部弱旅爵士，最終以128比102大勝。隊中一哥「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）本場比賽狂飆41分，助隊拿下8連勝，與昨天拿下7連勝，目前暫居西部第6名的勇士已無勝差。

比賽一開始，灰狼便展現出連勝的氣勢。愛德華茲在前8分鐘內就砍下19分，並在對方中鋒凱斯勒（Walker Kessler）頭上完成暴扣。首節結束時，愛德華茲已經累積21分，灰狼也早早取得雙位數領先。

後續比賽中，灰狼並未給爵士任何反擊的機會。第三節灰狼單節打出37比25的優勢，將領先優勢擴大到20分，愛德華茲在該節再添16分。最終，爵士在末節氣力放盡，一度落後到全場最多31分，灰狼輕鬆帶走勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本場比賽，愛德華茲的41分為全場最高，隊友麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）也貢獻20分和12籃板。爵士方面，塞克斯頓（Collin Sexton）得到22分，凱斯勒則有15分和19籃板，馬卡南（Lauri Markkanen）貢獻16分。

灰狼取得這場勝利後，目前戰績為40勝29敗，西部排名第7，與第6的勇士沒有勝差。勇士近期同樣狀態火熱，已經拉出了一波7連勝。兩隊正全力爭取擺脫附加賽，希望能擠進西區前6名，進入季後賽安全名單內。

▲「蟻人」飆41分，領軍灰狼8連勝。（圖／路透）

▲「蟻人」艾德華茲飆41分，領軍灰狼8連勝。（圖／路透）

關鍵字： 艾德華茲蟻人灰狼8連勝NBA季後賽附加賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

雙女神來了！李素泳、朴恩惠正式加盟Taishin Wonders

雙女神來了！李素泳、朴恩惠正式加盟Taishin Wonders

騎士16連勝遭終結！　魔術班凱羅轟24分撂倒聯盟王者

騎士16連勝遭終結！　魔術班凱羅轟24分撂倒聯盟王者

還是要靠金童！湖人強勢終止4連敗　唐西奇轟33分主場射太陽

還是要靠金童！湖人強勢終止4連敗　唐西奇轟33分主場射太陽

鋼鐵人整季僅1勝還吞最慘11連敗　邱大宗：輸球都怪我

鋼鐵人整季僅1勝還吞最慘11連敗　邱大宗：輸球都怪我

快訊／不敵世界球王　李佳豪奪羽球全英公開賽男單亞軍

快訊／不敵世界球王　李佳豪奪羽球全英公開賽男單亞軍

斯巴達障礙跑高雄站　領航猿「卡總」也參賽

斯巴達障礙跑高雄站　領航猿「卡總」也參賽

單場轟44分追平自己的聯盟紀錄　努利喊話：攻城獅目標晉級季後賽

單場轟44分追平自己的聯盟紀錄　努利喊話：攻城獅目標晉級季後賽

好慘！已經無緣季後賽　鋼鐵人又遭逆轉苦吞11連敗

好慘！已經無緣季後賽　鋼鐵人又遭逆轉苦吞11連敗

轉戰夢想家首勝！　蔣淯安找回侵略性飆本季新高25分

轉戰夢想家首勝！　蔣淯安找回侵略性飆本季新高25分

萬金石馬拉松　「印帝」周庭印國內男子組冠軍連霸

萬金石馬拉松　「印帝」周庭印國內男子組冠軍連霸

【阿嬤ㄟ配方】以為煮的是紅豆湯一撈...竟出現控肉！

熱門新聞

中職最大團！兄弟啦啦隊33人新陣容亮相　雙韓援中文喊話總冠軍

樂天桃猿公布籃籃「全新職位」　團長阿誠今年賽季結束後引退

洲際球場外野「一片白」惹議　蔡其昌承諾要求業主改善

道奇強打確定打不了東京開幕戰！　貝茲恐提前回美國

少見「9傳3」尷尬出局　林哲瑄自我警惕：錯誤示範

大谷翔平宴請隊友！赫南德茲變身日本大廚　弗里曼挑戰海膽引爆笑

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桃子秀體操實力、韓籍女神喊總冠軍

2樂天公布籃籃全新職位　阿誠今年引退

3洲際外野一片白　蔡其昌要求改善

4道奇強打確定打不了東京開幕戰！

5「9傳3」尷尬出局　林哲瑄自我警惕

最新新聞

1「唐西奇是最強控衛」湖人中鋒狂讚

2即／台中市府：洲際球場牆外將「白→深藍」

3「小龍女」32人到齊！李多慧與芮美熱血PK

4今永昇太幽默：第25球的話可以告訴你

5「嘟嘟」潘威倫赴日見習火腿春訓

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366