中華隊徵召「打不打」　職籃球團面對國家榮譽、戰績陷兩難

▲高錦瑋表態希望為中華男籃效力的強烈決心 。（圖／TPBL職籃資料照）

記者杜奕君／台北報導

近期中華男籃國際賽程密集，加上國內PLG、TPBL雙職籃持續熱戰，球員是否接受國家隊「徵召」（或者說邀請）為國家榮耀效力，也成為職籃球團眼前的兩難抉擇。職業運動在商言商是天經地義，球員身為球隊最重要的資產，如何避免過度耗損成為考驗。在現今國際賽情勢大幅轉變下，也將成為籃協、職籃聯盟及各球團必須深思狀況。

由於FIBA國際賽制自2017年起，逐步變更為分為多個階段，且進行分組主、客場賽制，在比賽階段大幅拉長，且多半與各國職業聯賽本身賽程有所衝突情況下，各國在面對相關國際賽選手徵召上，往往面臨諸多挑戰與考驗。

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除了兩大職籃聯盟、SBL超級籃球聯賽與各球團之間的作法有所不同，包括旅外選手，從過往的中國CBA聯賽，再到如今也有不少旅外台將的日本職籃B.League，在相關選訓、徵召作業上，都必須有更多協調及配合，近幾次中華籃協也確實付出極大苦心，希望組成最佳的中華隊陣容來力拚佳績。

球團在面對國家隊徵召議題上，所處立場與態度也往往被放大鏡檢視，以此次2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽為例，隸屬PLG職籃台南台鋼獵鷹的主戰長人謝宗融，就表達為中華隊效力的高度意願，但球團仍以傷勢為由辭退此次徵召。

而後謝宗融連兩場出賽超過30分鐘，且都繳出雙位數得分表現，更是引發球迷熱議，不過上周六謝宗融傳出傷勢惡化正式高掛免戰牌，也希望相關紛擾能就此打住。

至於日前一度傳出過度疲勞引發傷勢的TPBL職籃桃園台啤永豐雲豹主力控衛高錦瑋，經過評估後，且選手本身表達強烈為中華隊效力意願，雲豹球團最終也選擇尊重球團意願，讓高錦瑋再次披上中華隊戰袍出擊。

平心而論，近年來台灣職籃球員年薪身價頻頻突破新高，球團在付出高額薪水情況下，將球員是為母隊資產來保護，確實無可厚非，近年來籃協也努力在球員參賽協議保障，包括失能險、出賽費以及相關客場移動機位、住宿上，努力謀求最大福利，就是希望在照顧選手上，能夠達到最完善照顧。

過往也曾是多年中華男籃主力國手，目前擔任雲豹球團營運長的顏行書就表示，「近年來，籃協確實和各球團的溝通更頻繁，在徵召上展現的誠意，和過往相比有很大的提升，這是值得肯定之處。」

顏行書也坦言，「以我們球隊的高錦瑋、林信寬為例，年輕球員當然希望能夠在國家隊佔得一席之地，但球團的立場，當然也希望灌輸球員正確的職業觀念，要先有健康的身體，才能夠為國家隊效力，這是一體兩面的狀況。」

在現行國際賽賽制改變，加上台灣職業運動環境逐步成熟下，選手在國家隊徵召情況下，如何能兼顧為國奮戰，同時也能獲得充分照顧與保護，也將是未來中華籃協必須面臨的重要課題。

以中華成棒為例，近年來選手徵召，特別是美、日職棒旅外投手方面，往往都會有所謂「投球數限制」，其目的就是在選手為國效力前提下，仍要對於身體狀況進行必要之保護。

但籃球方面，在現今籃球攻守節奏、回合數都大幅提升情況下，對於球員相關的出賽時間控管，並未有太多限制狀況，或許未來配合運動科學的相關檢測，包括球員疲勞指數的反饋，進行適當程度的控管，也是可行之道。

▲台鋼獵鷹球團日前宣布主戰長人謝宗融因傷辭退此次中華隊徵召 。（圖／PLG職籃資料照）