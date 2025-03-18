運動雲

>

中華隊徵召「打不打」　職籃球團面對國家榮譽、戰績陷兩難

▲雲豹克羅馬、高錦瑋，夢想家林俊吉。（圖／TPBL職籃提供）

▲高錦瑋表態希望為中華男籃效力的強烈決心 。（圖／TPBL職籃資料照）

記者杜奕君／台北報導

近期中華男籃國際賽程密集，加上國內PLG、TPBL雙職籃持續熱戰，球員是否接受國家隊「徵召」（或者說邀請）為國家榮耀效力，也成為職籃球團眼前的兩難抉擇。職業運動在商言商是天經地義，球員身為球隊最重要的資產，如何避免過度耗損成為考驗。在現今國際賽情勢大幅轉變下，也將成為籃協、職籃聯盟及各球團必須深思狀況。

由於FIBA國際賽制自2017年起，逐步變更為分為多個階段，且進行分組主、客場賽制，在比賽階段大幅拉長，且多半與各國職業聯賽本身賽程有所衝突情況下，各國在面對相關國際賽選手徵召上，往往面臨諸多挑戰與考驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了兩大職籃聯盟、SBL超級籃球聯賽與各球團之間的作法有所不同，包括旅外選手，從過往的中國CBA聯賽，再到如今也有不少旅外台將的日本職籃B.League，在相關選訓、徵召作業上，都必須有更多協調及配合，近幾次中華籃協也確實付出極大苦心，希望組成最佳的中華隊陣容來力拚佳績。

球團在面對國家隊徵召議題上，所處立場與態度也往往被放大鏡檢視，以此次2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽為例，隸屬PLG職籃台南台鋼獵鷹的主戰長人謝宗融，就表達為中華隊效力的高度意願，但球團仍以傷勢為由辭退此次徵召。

而後謝宗融連兩場出賽超過30分鐘，且都繳出雙位數得分表現，更是引發球迷熱議，不過上周六謝宗融傳出傷勢惡化正式高掛免戰牌，也希望相關紛擾能就此打住。

至於日前一度傳出過度疲勞引發傷勢的TPBL職籃桃園台啤永豐雲豹主力控衛高錦瑋，經過評估後，且選手本身表達強烈為中華隊效力意願，雲豹球團最終也選擇尊重球團意願，讓高錦瑋再次披上中華隊戰袍出擊。

平心而論，近年來台灣職籃球員年薪身價頻頻突破新高，球團在付出高額薪水情況下，將球員是為母隊資產來保護，確實無可厚非，近年來籃協也努力在球員參賽協議保障，包括失能險、出賽費以及相關客場移動機位、住宿上，努力謀求最大福利，就是希望在照顧選手上，能夠達到最完善照顧。

過往也曾是多年中華男籃主力國手，目前擔任雲豹球團營運長的顏行書就表示，「近年來，籃協確實和各球團的溝通更頻繁，在徵召上展現的誠意，和過往相比有很大的提升，這是值得肯定之處。」

顏行書也坦言，「以我們球隊的高錦瑋、林信寬為例，年輕球員當然希望能夠在國家隊佔得一席之地，但球團的立場，當然也希望灌輸球員正確的職業觀念，要先有健康的身體，才能夠為國家隊效力，這是一體兩面的狀況。」

在現行國際賽賽制改變，加上台灣職業運動環境逐步成熟下，選手在國家隊徵召情況下，如何能兼顧為國奮戰，同時也能獲得充分照顧與保護，也將是未來中華籃協必須面臨的重要課題。

以中華成棒為例，近年來選手徵召，特別是美、日職棒旅外投手方面，往往都會有所謂「投球數限制」，其目的就是在選手為國效力前提下，仍要對於身體狀況進行必要之保護。

但籃球方面，在現今籃球攻守節奏、回合數都大幅提升情況下，對於球員相關的出賽時間控管，並未有太多限制狀況，或許未來配合運動科學的相關檢測，包括球員疲勞指數的反饋，進行適當程度的控管，也是可行之道。

▲勇士林志傑、周桂羽，獵鷹飛雷神、謝宗融。（圖／PLG職籃提供）

▲台鋼獵鷹球團日前宣布主戰長人謝宗融因傷辭退此次中華隊徵召 。（圖／PLG職籃資料照）

關鍵字： 中華隊中華男籃外卡賽亞洲盃男籃賽徵召高錦瑋顏行書謝宗融

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／大逆轉！高錦瑋堅持要打中華隊　顏行書：尊重球員意願

快訊／大逆轉！高錦瑋堅持要打中華隊　顏行書：尊重球員意願

灰狼強勢8連勝！　「蟻人」艾德華茲飆41分劍指季後賽

灰狼強勢8連勝！　「蟻人」艾德華茲飆41分劍指季後賽

雙女神來了！李素泳、朴恩惠正式加盟Taishin Wonders

雙女神來了！李素泳、朴恩惠正式加盟Taishin Wonders

騎士16連勝遭終結！　魔術班凱羅轟24分撂倒聯盟王者

騎士16連勝遭終結！　魔術班凱羅轟24分撂倒聯盟王者

還是要靠金童！湖人強勢終止4連敗　唐西奇轟33分主場射太陽

還是要靠金童！湖人強勢終止4連敗　唐西奇轟33分主場射太陽

鋼鐵人整季僅1勝還吞最慘11連敗　邱大宗：輸球都怪我

鋼鐵人整季僅1勝還吞最慘11連敗　邱大宗：輸球都怪我

快訊／不敵世界球王　李佳豪奪羽球全英公開賽男單亞軍

快訊／不敵世界球王　李佳豪奪羽球全英公開賽男單亞軍

斯巴達障礙跑高雄站　領航猿「卡總」也參賽

斯巴達障礙跑高雄站　領航猿「卡總」也參賽

單場轟44分追平自己的聯盟紀錄　努利喊話：攻城獅目標晉級季後賽

單場轟44分追平自己的聯盟紀錄　努利喊話：攻城獅目標晉級季後賽

好慘！已經無緣季後賽　鋼鐵人又遭逆轉苦吞11連敗

好慘！已經無緣季後賽　鋼鐵人又遭逆轉苦吞11連敗

#警車 禮讓行人遭追撞！騎士倒地再擦撞BMW #新北

熱門新聞

快訊／大逆轉！高錦瑋堅持要打中華隊　顏行書：尊重球員意願

韓華鷹新主場斥資47億亮相　前悍將洋投登板直呼：很漂亮

道奇強打確定打不了東京開幕戰！　貝茲恐提前回美國

曾說「女人會影響我的球速」　孫易磊收林志玲簽名板雙眼冒愛心

「小龍女」32人到齊！4月班表搶先出爐　李多慧與芮美熱血PK

雙女神來了！李素泳、朴恩惠正式加盟Taishin Wonders

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大逆轉！　高錦瑋堅持要打中華隊

2韓華鷹新主場斥資47億亮相！

3道奇強打確定打不了東京開幕戰！

4孫易磊收林志玲簽名板雙眼冒愛心　粉絲：恨帥潮

5「小龍女」32人到齊！李多慧與芮美熱血PK

最新新聞

1中華隊徵召打不打　職籃球團兩難

2悍將6比0封鎖味全熱身賽3連勝

3韓華鷹新主場斥資47億亮相！

4大逆轉！　高錦瑋堅持要打中華隊

5孫易磊收林志玲簽名板雙眼冒愛心　粉絲：恨帥潮

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【泰格與雪兒】她的職業病

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366