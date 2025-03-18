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快訊／預告高錦瑋暑假「關機全休」　顏行書喊話：盼他調養生息

▲中華藍賀丹、賀博、高錦瑋、林秉聖、高柏鎧、圖奇 。（圖／籃協提供）

▲避免高錦瑋操過頭，雲豹球團喊話休賽季要讓他「關機」全休。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

日前一度傳出雙膝、右腳踝都有疲勞及傷勢隱憂，TPBL職籃桃園台啤永豐雲豹王牌主控高錦瑋在經過醫療團隊評估，且個人表達強烈為國效力意願後，雲豹球團也點頭同意放行，讓他接受此次中華男籃徵召。不過雲豹球團營運長顏行書強調，「小高對我們太重要了，從上賽季到現在幾乎沒有好好休息，我們會希望他這個休賽季好好調養生息，也會與中華籃協持續溝通，以保護選手為考量。」

此次再度被選入2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽的中華男籃16人國手行列，雲豹精靈主控高錦瑋雖然一度傳出膝蓋、腳踝都有疲勞不適反應，但在他本人表達強烈為國爭戰意願下，雲豹球團選擇讓高錦瑋緊急接受相關恢復治療後，再讓他向國家隊正式報到。

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不過從上季以新人之姿表現大放異彩，一路幫助雲豹奪下隊史首冠，高錦瑋休賽季前往中國NBL聯賽磨練，隨後又積極參與中華隊各項國際賽事，加上本季在雲豹後場人力拉警報下，例行賽場均出賽時間超過「41分鐘」，身體狀態是否經得起如此高強度密集出賽，也成為外界熱議話題。

對此，雲豹營運長顏行書強調，「我不斷跟高錦瑋溝通，只要表現好，不怕中華隊沒有你的位置，但他本人為中華隊出賽的意願非常強烈，可以說拉都拉不住。」

顏行書重申，「球團的立場，接下來在TPBL聯賽絕對會好好保護高錦瑋，控管他的場均出賽時間是絕對要做的，甚至我們也希望跟籃協溝通，讓他利用這個休賽季好好調養生息，NBL今年也可能先不讓他去了，一切的前提是必須要健康，才能幫助中華隊與母隊。」

關鍵字： 高錦瑋中華隊中華男籃顏行書台啤永豐雲豹台籃

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