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劉錚踩到裁判扭傷　返台緊急治療喊話為中華男籃拚了

▲中華男籃劉錚。（圖／記者林敬旻攝）

▲劉錚意外扭傷左腳踝，仍堅持返台為中華男籃奮戰。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

中華男籃將在19日迎接2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽對上關島之役，今天（18日）包含旅外好手劉錚、陳盈駿、林庭謙趕抵台灣向中華隊報到。只是「台灣飛人」劉錚昨日意外在CBA聯賽「踩到裁判」造成左腳踝扭傷，今日返台後劉錚緊急接受葡萄糖注射，但他強調自己仍想為中華隊效力，明天要出賽應該沒有問題。

近年來在中華隊大小國際賽幾乎無役不與，身為國家隊老大哥的劉錚，此次為了19日對關島、21日交手泰國的兩場關鍵「外卡賽」，依舊向母隊上海男籃請假，飛回台灣為中華隊效力。

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只不過昨日劉錚在上海母隊賽事，卻發生「踩到裁判」的離奇傷勢，當下出現左腳踝扭傷狀況。今日回到台灣後，中華籃協也緊急安排他前往輔大醫院檢查。

劉錚在檢查後，正式向中華男籃報到，他透露稍早已經接受葡萄糖注射治療，因此今天將不會下場進行訓練。

不過劉錚強調，「明天要上場應該不會有太大問題，目前走動起來都還好，但還是按照教練的安排！」雖然受傷的方式有些離奇，但劉錚苦笑表示，「當下裁判也有向我不斷道歉，這就是球賽的一部分，場上就是瞬息萬變。」

▲中華男籃劉錚。（圖／記者林敬旻攝）

▲劉錚喊話明日出賽對上關島應該沒有問題。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 劉錚中華隊中華男籃台籃台灣飛人

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