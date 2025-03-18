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旅外4星回歸、6人帶傷為中華男籃奮戰　張承中：真的感動

▲中華籃協副秘書長張承中透露，此次共有5名男籃國手與籃協簽下正式參賽協議。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華籃協副秘書長張承中對於多位球員帶傷力拚中華隊，直言非常感動。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

中華男籃為備戰2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽19日對上關島、21日對上泰國兩場關鍵戰役，18日終於16人全員到齊，除了台灣飛人劉錚因為昨日扭傷緊急接受治療，其餘15人都努力操兵訓練。中華籃協副秘書長張承中就表示，「除了CBA的3名球員今天上午搭機返台，6名國手都有傷勢困擾，真的很感動他們為了中華隊奮戰，也希望球迷能進場力挺。」

進入亞洲盃最終「6搶4」外卡賽，中華隊以地主之姿在北市大天母體育館迎戰關島、泰國，將爭取此分組兩張亞洲盃正賽門票。

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今日包括3位在中國CBA聯賽效力好手，劉錚、陳盈駿、林庭謙都向母隊告假，上午搭機返台進行最終備戰，其中劉錚因為昨日意外在比賽中踩到裁判扭傷左腳踝，因此緊急前往醫院進行治療。

至於在日本職籃B.League效力的「黑豹」阿巴西，則於日前就已經向中華隊報到並參與集訓，另外兩職籃、SBL聯賽也有眾多好手配合徵召，全力為此次中華隊拚下亞洲盃門票努力。

中華籃協副秘書長兼發言人張承中就表示，「真的很感動，各個聯賽都在賽季中，但選手們還是從各方趕來為中華隊效力，包括劉錚腳踝扭傷、盧峻翔也有腳踝傷勢困擾，關達祐則是手傷，胡瓏貿也有背傷，林信寬則是日前比賽摔傷頭部，高錦瑋也是身體出現疲勞反應，球員們真的很辛苦，這樣的努力很令人感動，希望球迷接下來都能進場，為這些球員加油打氣！」

中華男籃總教練圖齊強調，「球員帶著疲勞狀態來參與國家隊集訓，這讓我非常感激，從去年2月我來到台灣，這段期間不斷感受到球迷對於中華隊的支持，最終的12人名單我會視練習狀況做最後決定，包括這次沒能入選的游艾喆、林秉聖等人，都還是我們重要的一份子。」

▲中華男籃總教練圖齊。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華男籃此次再度由總教練圖齊領軍力拚亞洲盃正賽門票。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中華男籃中華隊圖齊張承中台籃FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽

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