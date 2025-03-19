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「和平館專武」首度前進天母！　馬建豪讚籃框很好投

▲中華男籃阿巴西、林庭謙、馬建豪。（圖／取自FIBA官網）

▲馬建豪過去在和平館出賽都保有不錯手感，此次則將隨中華男籃在天母體育館出賽。（圖／資料照）

記者杜奕君／新北報導

中華男籃將在今天(19日）迎接2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽。此次取得關鍵外卡賽主辦權，中華隊也將在北市大天母體育館迎敵，先後交手關島、泰國，爭取分組的兩張亞洲盃正賽門票。過去向來在和平籃球館有高命中率的中華隊新生代砍將馬建豪就表示，「一開始知道比賽沒在和平館，有緊張了一下，不過適應後覺得天母球場的籃框也很好投。」

此次「外卡賽」，中華隊將在今日對上關島、21日遭遇泰國，希望能爭取小組2連勝，直闖亞洲盃正賽。

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再度入選中華男籃16人名單的TPBL職籃福爾摩沙夢想家前鋒馬建豪，在上個階段的亞洲盃資格賽表現穩定，對上菲律賓、香港兩戰都拿下14分，也幫助中華隊睽違9年再度擊敗亞洲勁旅菲律賓，寫下近年來國家隊的佳作。

過往在和平館都保有不錯命中率，馬建豪表示，「我對和平館很有感覺，我覺得這裡也算是我的主場！但聽說外卡賽沒有在和平館打，剛開始真的是緊張了一下。」

但馬建豪透露，17日團隊已經有到天母體育館訓練提前熟悉場地，「雖然沒有在天母體育館比賽過，但我投完覺得籃框蠻好投，只是室內溫度稍微有點冷，還需要再適應一下。」

關鍵字： 馬建豪中華男籃中華隊台籃

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