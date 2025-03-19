快訊／賀丹、賀博為中華男籃打FIBA國際賽？　張承中：給兄弟空間

▲賀博與賀丹未來是否代表中華男籃打正式FIBA國際賽，籃協親上火線說明。（圖／籃協資料照）

記者杜奕君／台北報導

台美混血兄弟檔賀丹、賀博，今日透過中華籃協正式宣佈，將連續第3年返台參戰瓊斯盃，至於下一步是否參與正式的FIBA（國際籃總）之國際賽事？中華籃協副秘書長張承中表示，「兩兄弟還很年輕，給他們一點空間，願意連續第3年回來打瓊斯盃就是很開心的事。」

賀丹、賀博目前都在美國NCAA大學第1級舞台效力，其中弟弟賀丹日前更傳出受到美國U19男籃的參賽邀請，距離NBA殿堂可說越來越近。

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不過今日賀家兄弟正式宣告，將連續第3年返台參與瓊斯盃，其中賀博更傳出可能婉拒美國U19男籃邀請，無疑為兩人未來正式為中華男籃出征FIBA層級國際賽，注入一劑強心針。

對於賀丹、賀博的下一步，籃協副秘書長張承中表示，「兩兄弟很年輕還在讀書，先不要給他們太大壓力，多一點空間，相信他們的父母一定會和兄弟倆商量，做出最好的打算。」

「至於是否未來代表中華隊參加FIBA正式國際賽，我們認為他們願意連續3年打瓊斯盃是很好的事，有台灣血統跟我們做連結，協會這邊一直和他們保持溝通，打電話他們都願意接，溝通上絕對沒問題。」

▲賀丹此次也將跟弟弟賀博一起返台參與瓊斯盃。（圖／籃協資料照）