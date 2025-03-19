運動雲

>

快訊／賀丹、賀博為中華男籃打FIBA國際賽？　張承中：給兄弟空間

▲瓊斯盃中華藍林秉聖、張家禾，中華白賀丹、賀博。（籃協提供）

▲賀博與賀丹未來是否代表中華男籃打正式FIBA國際賽，籃協親上火線說明。（圖／籃協資料照）

記者杜奕君／台北報導

台美混血兄弟檔賀丹、賀博，今日透過中華籃協正式宣佈，將連續第3年返台參戰瓊斯盃，至於下一步是否參與正式的FIBA（國際籃總）之國際賽事？中華籃協副秘書長張承中表示，「兩兄弟還很年輕，給他們一點空間，願意連續第3年回來打瓊斯盃就是很開心的事。」

賀丹、賀博目前都在美國NCAA大學第1級舞台效力，其中弟弟賀丹日前更傳出受到美國U19男籃的參賽邀請，距離NBA殿堂可說越來越近。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過今日賀家兄弟正式宣告，將連續第3年返台參與瓊斯盃，其中賀博更傳出可能婉拒美國U19男籃邀請，無疑為兩人未來正式為中華男籃出征FIBA層級國際賽，注入一劑強心針。

對於賀丹、賀博的下一步，籃協副秘書長張承中表示，「兩兄弟很年輕還在讀書，先不要給他們太大壓力，多一點空間，相信他們的父母一定會和兄弟倆商量，做出最好的打算。」

「至於是否未來代表中華隊參加FIBA正式國際賽，我們認為他們願意連續3年打瓊斯盃是很好的事，有台灣血統跟我們做連結，協會這邊一直和他們保持溝通，打電話他們都願意接，溝通上絕對沒問題。」

▲瓊斯盃中華藍林秉聖、張家禾，中華白賀丹、賀博。（籃協提供）

▲賀丹此次也將跟弟弟賀博一起返台參與瓊斯盃。（圖／籃協資料照）

關鍵字： 賀丹賀博中華隊中華男籃FIBA中華籃協張承中

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

柯瑞休兵勇士照贏　士官長巴特勒轟24分10助攻撂倒公鹿

柯瑞休兵勇士照贏　士官長巴特勒轟24分10助攻撂倒公鹿

中華男籃大利多！　決戰關島對手兩大主力未來台

中華男籃大利多！　決戰關島對手兩大主力未來台

快訊／賀丹、賀博確定回歸中華男籃！　今夏將3度參戰瓊斯盃

快訊／賀丹、賀博確定回歸中華男籃！　今夏將3度參戰瓊斯盃

快訊／劉錚傷勢無礙領銜出擊　中華男籃對決關島12人名單出爐

快訊／劉錚傷勢無礙領銜出擊　中華男籃對決關島12人名單出爐

陳盈駿盛讚高錦瑋　直言「有私心」對他期待很高

陳盈駿盛讚高錦瑋　直言「有私心」對他期待很高

「和平館專武」首度前進天母！　馬建豪讚籃框很好投

「和平館專武」首度前進天母！　馬建豪讚籃框很好投

想也知道他會來！　林信寬談高錦瑋堅持打中華男籃「不意外」

想也知道他會來！　林信寬談高錦瑋堅持打中華男籃「不意外」

旅外4星回歸、6人帶傷為中華男籃奮戰　張承中：真的感動

旅外4星回歸、6人帶傷為中華男籃奮戰　張承中：真的感動

「精壯版龍貓」登場　胡瓏貿狂瘦10公斤霸氣回歸中華男籃

「精壯版龍貓」登場　胡瓏貿狂瘦10公斤霸氣回歸中華男籃

「台灣隊長」重返中華男籃　陳盈駿高標準自評傷癒恢復5成

「台灣隊長」重返中華男籃　陳盈駿高標準自評傷癒恢復5成

孫德榮挺孟耿如「她錯在哪？」　「她很偉大」：憑什麼被霸凌#星光雲REELS

熱門新聞

「龍之孫」誕生！徐若熙甜曝寶寶照　升格當爸超幸福

喬丹才不會這樣做！詹皇養傷去看二兒子打冠軍戰引罵聲

快訊／賀丹、賀博確定回歸中華男籃！　今夏將3度參戰瓊斯盃

罕見！大谷翔平東京開幕戰坦承緊張　道奇教頭揭露賽前一異狀

快訊／劉錚傷勢無礙領銜出擊　中華男籃對決關島12人名單出爐

東京巨蛋開幕戰突遭雷射筆干擾　球迷怒轟：日本的恥辱！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「龍之孫」誕生！徐若熙甜曝寶寶照

2詹皇養傷去看二兒子打冠軍戰引罵聲

3賀丹賀博回歸中華男籃 3度參戰瓊斯盃

4大谷翔平東京開幕戰罕見緊張！

5劉錚領銜　中華男籃對決關島12人出爐

最新新聞

1大谷翔平扛本季首轟！平個人最速紀錄

2Fubon Angels開季媒體發布會24日登場

3NBA扣籃王之子打中華隊　籃協回應了

4賀家兄弟為中華男籃打國際賽？　籃協親說明

5開幕戰預售破2萬張！兩戰4.2萬張

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366