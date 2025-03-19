快訊／賀丹、賀博確定回歸中華男籃！　今夏將3度參戰瓊斯盃

▲賀博點頭同意，今夏將再度代表中華男籃參戰瓊斯盃。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃再度迎來大利多消息！台美混血的「賀家兄弟」賀丹、賀博，確定將連續第3年返台參與今夏瓊斯盃，代表中華男籃持續出賽。其中弟弟賀博日前傳出受到美國男籃U19代表隊青睞，未來前進NBA舞台機率大大提升，此次中華籃協也以最大誠意，獲得賀家兄弟點頭再度披上中華隊戰袍效力。

籃協公告如下：

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中華民國籃球協會表示，經過與旅美小將賀丹、賀博及家人溝通，賀丹、賀博2025年夏天願意三度回台參戰瓊斯盃。

旅美小將賀丹、賀博已連續兩年返台加入國家隊參加瓊斯杯，兩兄弟受到球迷喜愛，在NCAA也都打出好成績。NCAA球季結束後，中華民國籃球協會仍繼續保持密切的聯繫，三度盛情邀請賀丹、賀博返台代表中華隊再戰2025年瓊斯盃，已獲兩兄弟及家人首肯。

賀丹、賀博表示對於球迷的支持非常的感動，也很期待夏天返台代表中華隊。籃協則表示，會繼續以最大誠意與賀家溝通，也對賀家兄弟再披中華隊戰袍感到十分欣慰，也希望球迷能繼續熱情支持賀丹、賀博！

▲「賀家兄弟」的賀丹也將連續3年回台參與瓊斯盃 。（圖／籃協提供）