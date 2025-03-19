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快訊／劉錚傷勢無礙領銜出擊　中華男籃對決關島12人名單出爐

▲中華男籃劉錚。（圖／記者林敬旻攝）

▲「台灣飛人」劉錚經過評估後，仍進入今日對戰關島12人名單。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃以地主之姿，在2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽今天（19日）將對決關島、21日交手泰國，希望搶下亞洲盃正賽資格。中華男籃對決關島的「12人名單」也正式出爐，前天遭遇腳踝傷勢的「台灣飛人」劉錚，確定仍將領軍出擊，另外包括陳盈駿、林庭謙、胡瓏貿、阿巴西、盧峻翔等好手，也都順利獲得登錄。

此次以東道主之姿，在北市大天母體育館迎戰關島、泰國，中華男籃精銳盡出，希望在分組「3取2」晉級亞洲盃的情況下，順利挺進最終亞洲盃男籃16強名單。

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▲中華男籃盧峻翔。（圖／記者林敬旻攝）

▲「夜王」盧峻翔也是今日對上關島主力班底。（圖／記者林敬旻攝）

根據FIBA最新登錄名單，中華隊今晚19時對上關島的正式12人名單已經出爐，包括林庭謙、阿巴西、馬建豪、劉錚、周桂羽、陳盈駿、胡瓏貿、雷蒙恩、高柏鎧、盧峻翔、高錦瑋、陳冠全等12人，確定將在今晚為中華隊力拚首勝。

▲中華男籃雷蒙恩練球。（圖／記者林敬旻攝）

▲上階段首次入選中華隊的雷蒙恩，今日對上關島也獲得登錄。（圖／記者林敬旻攝）

其中最大焦點，就是前天在CBA聯賽出現意外踩到裁判傷勢的「台灣飛人」劉錚，在昨日返台進行緊急檢查與治療後，此次依舊進入12人名單，將和陳盈駿、林庭謙等人，攜手帶領中華隊迎戰關島。

另外，包括上個階段表現優異的阿巴西、馬建豪以及盧峻翔等人，也都再次獲得登錄，上階段首度入選，並在對上香港客場戰表現出色的雷蒙恩，也擠進12人名單。日前一度傳出疲勞傷勢隱憂的高錦瑋，同樣獲得青睞入選。

▲中華男籃阿巴西練球。（圖／記者林敬旻攝）

▲砍將阿巴西將為中華隊提供得分火力。（圖／記者林敬旻攝）

至於藍少甫、關達祐、陳又瑋以及林信寬等4人，今日對上關島之戰則未獲登錄。中華男籃此次仍將由外籍總教練圖齊領軍出擊，希望帶領中華隊在主場球迷面前拚出佳績。

▲中華男籃陳盈駿練球。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華男籃後場大將陳盈駿此次回歸效力。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中華男籃中華隊劉錚陳盈駿林庭謙阿巴西盧峻翔胡瓏貿台籃關島

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