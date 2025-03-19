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中華男籃大利多！　決戰關島對手兩大主力未來台

▲▼ 中華男籃 2025 FIBA 亞洲盃資格賽 第二輪附加賽 記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲中華男籃全力出擊，今晚將對戰關島。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃今晚19時將在2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽對決關島，中華隊除了掌握地主優勢，且集結旅外好手與國內聯賽菁英出擊外，又傳來利多消息。對手關島男籃今日僅登錄11人，且主戰中鋒蓋洛威（Jonathan Galloway）以及日本、關島混血射手西蒙（Takumi Simon）都未隨隊來台，對於中華隊力拚勝利將是極大助益。

中華男籃在本次的「6搶4」關鍵外卡賽，與關島、泰國同組，3隊將爭取兩張晉級亞洲盃男籃賽的晉級資格，由於此組賽事由中華籃協承辦，因此中華隊賽程佔有優勢，在今天面對關島、21日交手泰國，不需要面臨「背靠背」賽程考驗。

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此次，今日對手關島男籃，賽前登錄名單已經出爐，此次關島隊僅登錄11名球員（滿編為12人），其中包括主戰長人蓋洛威、射手西蒙都未隨隊來台，對於關島男籃整體戰力將有不小影響。

在少了兩員大將後，關島隊主力將以歸化球員威斯利（Tai Wesley）、目前效力桃園台啤永豐雲豹的羅斯（Earnest Ross）以及在菲律賓PBA職籃效力的後衛克魯茲（Jericho Cruz）為主體，其中上階段資格賽對上中國表現出色的內線大將威斯利，將可能由中華隊主力大前鋒胡瓏貿來銜命看防，希望將他的威脅性降至最低。

中華男籃今晚對上關島男籃之戰，將在北市大天母體育館開打，在此次陣容整齊度相當足夠下，中華隊有機會朝2連勝目標邁進。

關鍵字： 中華隊中華男籃台籃關島劉錚陳盈駿林庭謙阿巴西盧峻翔高錦瑋

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