柯瑞休兵勇士照贏　士官長巴特勒轟24分10助攻撂倒公鹿

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士王牌球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）19日因為背部狀況休養高掛免戰牌，球隊今日迎戰密爾瓦基公鹿，上半場灣區大軍就在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）領軍下，取得多達14分領先，但第3節公鹿一波猛攻逆轉超前。不過勇士從第3節末段開始回敬一波16比0攻勢要回雙位數領先，最終拉鋸情況下，勇士靠巴特勒轟下24分、8籃板、10助攻率隊104比93贏球。

此戰勇士一哥柯瑞因為背部狀態進行休兵調整，但勇士靠著巴特勒領銜出擊，加上希爾德（Buddy Hield）替補端挹注火力，半場打完取得58比44領先。

第3節開打後，勇士在巴特勒強勢單打下，一度拉開到16分領先，但公鹿隨後回敬一波17比0猛攻，在庫茲馬（Kyle Kuzma）、里拉德（Damian Lillard）連續三分彈命中後，公鹿在此節剩下5分鐘時，逆轉以65比64超前。所幸此時勇士穩住陣腳，3節打完仍以兩分領先。

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末節開打後，巴特勒先是一次強勢3分打，隨後又強勢單打取分，隨後希爾德又是三分冷箭破網，勇士從3節末段到第4節開局，也回應一波16比0攻勢，勇士又回到雙位數領先。

公鹿仍不放棄追分希望，終場前4分鐘公鹿一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）兩罰俱中，幫助公鹿又追到僅3分差。不過決勝期勇士頂住壓力，波傑姆斯基（Brandin Podziemski ）連續投進兩記三分球澆熄公路反撲氣焰，勇士最終104比93主場取勝。

勇士全場以巴特勒拿下24分、8籃板、10助攻，波傑姆斯基則拿下17分、7籃板，希爾德則有15分、6籃板進帳。

輸球的公鹿方面，庫茲馬拿下全隊最高22分，安戴托昆波20分、9籃板、7助攻，里拉德則有16分、4助攻。

▲一哥柯瑞休兵，勇士靠巴特勒24分、8籃板、10助攻撂倒公鹿。（圖／達志影像／美聯社）