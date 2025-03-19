快訊／阿巴西、高柏鎧攜手飆分　中華男籃半場16分領先關島

▲中華男籃全隊上半場有8人得分，以16分大幅領先關島。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃爭取亞洲盃正賽關鍵晉級資格，19日晚間在北市大天母體育館展開2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽，今日首戰中華隊交手關島男籃，開賽中華隊火力全開，第2節一度領先達20分之多，在全隊8人得分，阿巴西、高柏鎧都有12分進帳下，半場中華隊以54比38大幅領先關島。

關島此次僅有11名球員來台參賽，且先發主力陣容少了蓋洛威（Jonathan Galloway）以及日裔射手西蒙（Takumi Simon），中華隊可說佔得良好先機。

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開賽中華男籃排出陳盈駿、林庭謙、盧峻翔、胡瓏貿以及高柏鎧先發上陣，首節先由高柏鎧以及盧峻翔攜手搶分，高柏鎧禁區重扣令對手難以招架，胡瓏貿也強勢切入完成3分打，高柏鎧隨後禁區補籃得手又完成3分打，中華隊開局打出一波20比10攻勢。

「台灣飛人」劉錚替補上場後，隨即貢獻三分火力，林庭謙也強勢切入得手，中華隊一波19比8攻勢，一度拉開多達14分領先優勢，首節打完中華男籃29比19強勢領先。

次節中華隊又有馬建豪跳出，先是三分球破網，隨後又快攻爆扣振奮全場士氣。加上「黑豹」阿巴西也展現強悍切入能力，中華隊一度以48比28大幅領先。上半場尾聲盧峻翔又是連續空手切拿下4分，半場打完中華男籃以54比38穩住領先優勢。

前兩節中華隊高柏鎧貢獻12分、7籃板，阿巴西也有12分貢獻，盧峻翔8分、馬建豪也有7分進帳。